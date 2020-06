Real Madrid a oferit 80 de milioane de euro pentru unul dintre cei mai buni jucatori din Bundesliga, dar clubul a refuzat oferta. Pe cine doresc spaniolii

Kai Havertz, unul dintre cei mai buni tineri din Bundesliga este principala tinta a mai multor cluburi puternice din Europa.

Potrivit Bild, Real Madrid a facut o oferta de 80 de milioane de euro pentru a obtine semnatura tanarului in varsta de 20 de ani. Spaniolii ar fi dorit sa il mai lase un an in Bundesliga, iar din vara lui 2021 neamtul sa se alature echipei conduse de Zidane.

Chiar daca "los blancos" au oferit o suma mare de bani, Bayern Leverkusen a refuzat oferta, deoarece considera ca pot obtine mai mult de 100 de milioane de euro din vanzarea jucatorului.

Contractul lui Havertz expira in 2022, iar clubul intentioneaza sa astepte pana la EURO 2021 pentru ca valoarea mijlocasului ofensiv sa creasca.

In acest sezon, Kai Havertz a reusit sa inscrie 15 goluri si sa ofere 8 pase decisive in toate competitiile. In cursa pentru semnatura lui mai este si gigantul german Bayern Munchen.