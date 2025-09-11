Paul Pogba, în block-start! Când va fi apt de joc pentru Monaco starul francez. Ligue 1 se vede pe VOYO

Mijlocaşul Paul Pogba nu va fi apt de joc pentru echipa de fotbal AS Monaco mai devreme de meciul cu Angers, de pe 18 octombrie, a anunţat joi antrenorul Adi Hutter, care a precizat că portarul Lukas Hradecky va fi indisponibil două luni, scrie AFP.

Paul Pogba, în block-start! Când va fi apt de joc pentru Monaco starul francez.



"După următoarea pauză pentru meciurile echipelor naţionale (6-14 octombrie - n. r.), cred că vom avea ocazia să-l vedem (pe Pogba) jucând pentru AS Monaco", a asigurat Hutter.



"Este pe drumul cel bun, dar chiar dacă sunt impresionat de munca lui zilnică, îi ia puţin mai mult timp decât lui Ansu Fati", care ar urma să revină în lot săptămâna viitoare, a spus tehnicianul austriac.



Fati va fi "în lotul pentru deplasarea la Bruges (18 septembrie, în Liga Campionilor - n.r.) şi pe teren împotriva lui Metz (etapa a 5-a din Ligue 1, pe 21 septembrie, n.r.)", a indicat Hutter.



Hutter a adăugat că portarul finlandez Lukas Hradecky, accidentat şi înlocuit pe 31 august împotriva lui Strasbourg (3-2), va fi indisponibil timp de două luni. Jucătorul în vârstă de 35 de ani a suferit o entorsă la genunchiul stâng şi o ruptură a ligamentului colateral medial.



Directorul general Thiago Scuro a confirmat că nu s-a luat în considerare aducerea unui nou portar, "pentru că avem încredere în jucătorii noştri". Elveţianul Philipp Koehn, care a intrat ca rezervă împotriva lui Strasbourg, va fi acum titular în poartă.



În altă ordine de idei, Hutter va înregistra la Auxerre revenirea brazilianului Vanderson, absent contra lui Strasbourg din cauza unei accidentări la gambă.

