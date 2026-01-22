Triplă lovitură dată de Dan Șucu: mesaj pentru rivale, Gâlcă și fanii Rapidului

Campania de transferuri din această iarnă putea fi numită fără exagerare una dintre cele mai plictisitoare din ultimii ani, fără transferuri pe bani mulți și dominată de o liniște nespecifică. În timp ce Craiova a tăcut, Dinamo s-a întărit în defensivă, FCSB a reacționat doar la vânzarea lui Adrian Șut, Rapid a "dinamitat-o" în momentul în care l-a convins pe Olimpiu Moruțan să se întoarcă în România. Mijlocașul ofensiv, aflat în căutarea ritmului de altădată, vizează revenirea în prim-planul echipei naționale și e mai ușor de urmărit de către Mircea Lucescu, în timp ce Dan Șucu și Rapid iau ochii și îl folosesc pe playmaker pe post de artilerie grea într-o luptă care se anunță teribilă. Rivalele știu că Șucu e gata de titlu



Imposibil de anticipat în urmă cu câteva săptămâni, revenirea lui Moruțan în Superligă este, în primul rând, un mesaj clar pe care omul cu banii din Giulești îl trimite spre Universitatea Craiova, Dinamo și FCSB: e capabil să facă un efort financiar destul de mare pentru a convinge un jucător cu nume să-și relanseze cariera la Rapid, dar are și pârghiile "diplomatice" necesare. Într-o lume în care președinții de club primesc sute de propuneri din partea impresarilor în perioadele de mercato, discuțiile despre transferul lui Moruțan nu doar că nu au "transpirat" în presă, ba chiar Șucu și oamenii din jurul lui au reușit să le țină departe de urechile lui Gigi Becali, în ciuda faptului că mutarea s-a realizat prin intermediul vărului Ioan Becali. Iar modul în care se face "afacerea Moruțan" poate fi interpretat drept o palmă pentru finanțatorul de la FCSB, nechemat la o eventuală masă a negocierilor. În teorie și la nivel declarativ, Moruțan nu ar reprezenta o soluție viabilă pentru Becali și FCSB. În realitate, calitatea incontestabilă a playmakerului, capacitatea de a juca număr zece și în partea dreaptă și lucrurile bune reușite în trecut în tricoul roș-albastru sunt argumente mai mult decât solide pentru a trezi interesul latifundiarului din Pipera. Cel care a încercat să minimizeze impactul: "Am văzut la televizor. Nu sunt certat (n. red - cu impresarul Ioan Becali), dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar (n. red - fostul impresar al lui Moruțan) mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc? Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea?", a spus omul care conduce destinele FCSB-ului, la aflarea veștii că Rapid a rezolvat mutarea "pe sub radar".



Gâlcă primește calitatea pe care a cerut-o



Vacanța de iarnă, începută după înfrângerea cu 2-1 în derby-ul cu Rapid, a stat sub semnul unei declarații curajoase a lui Gâlcă, antrenorul transmițând răspicat conducerii că are nevoie de calitate de la mijloc în sus pentru a susține lupta la titlu. Șucu și Angelescu au mutat rapid prin împrumutul lui Daniel Paraschiv de la Oviedo, însă venirea lui Moruțan e cea care poate face diferența cu adevărat. Argumente? Decarul e pregătit fizic și gata să ajute Rapidul din primul moment, vine dintr-un campionat superior Superligii și rezolvă cu adevărat situația de la mijlocul terenului. Cu Dobre și Petrila printre cei mai buni jucători din campionat, cu Christensen oferind calitate incontestabilă la mijloc, coborât pe poziția naturală de număr opt, Gâlcă are acum sub comandă și numărul zece care să-i completeze puzzleul. Odată dorința îndeplinită, mingea se mută în terenul antrenorului, obligat acum să-l integreze cât mai rapid pe Moruțan și să obțină de la acesta cifrele dorite.



Se micșorează doza de nemulțumire a fanilor



Aprinsă din nou de vizita unor oficiali rapidiști la Genoa pentru un schimb de experiențe, interpretată de fani drept un afront la adresa brandului Rapid, relația problematică dintre conducere și pretențioșii suporteri din Grant se poate ameliora odată cu "aterizarea" lui Moruțan în primul 11 al lui Costel Gâlcă.



Mereu preocupați de mersul echipei, cerând transferuri pentru a se lupta la titlu, fanilor li se transmite că Dan Șucu nu vede Rapidul doar ca o "prelungire" a clubului Genoa. Moruțan este, pe hârtie, un nume mai mare decât orice așteptare a fanilor în perioada de mercato din iarnă, iar trecutul apropiat spune că peluzele Rapidului au renunțat la obiceiul de a judeca fotbaliștii după eticheta de fost stelist sau FCSB-ist.



Cel mai bun exemplu e Constantin Gâlcă, tratat civilizat de către fanii care, până nu cu mult timp în urmă, îl considerau un mare rival. Iar Moruțan e departe de a fi atins acest statut în perioada în care a îmbrăcat tricoul rivalei bucureștene.

