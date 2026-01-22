Triplă lovitură dată de Dan Șucu: mesaj pentru rivale, Gâlcă și fanii Rapidului

Triplă lovitură dată de Dan Șucu: mesaj pentru rivale, Gâlcă și fanii Rapidului Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Venirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid, sub formă de împrumut de la Aris Salonic, e marele transfer al iernii în Superligă, dar și o modalitate prin care Dan Șucu (62 de ani) alege să-și marcheze teritoriul în fotbalul românesc: rivalele află că patronul din Giulești are pârghiile necesare pentru a pune mâna pe un fotbalist peste media campionatului intern, Gâlcă primește jucătorul cerut, iar fanii au motive să lase în urmă protestul public declanșat de "excursia" oficialilor din Grant la Genoa.

TAGS:
Rapiddan sucuOlimpiu MorutanCostel Galca
Din articol

Campania de transferuri din această iarnă putea fi numită fără exagerare una dintre cele mai plictisitoare din ultimii ani, fără transferuri pe bani mulți și dominată de o liniște nespecifică. În timp ce Craiova a tăcut, Dinamo s-a întărit în defensivă, FCSB a reacționat doar la vânzarea lui Adrian Șut, Rapid a "dinamitat-o" în momentul în care l-a convins pe Olimpiu Moruțan să se întoarcă în România.

Mijlocașul ofensiv, aflat în căutarea ritmului de altădată, vizează revenirea în prim-planul echipei naționale și e mai ușor de urmărit de către Mircea Lucescu, în timp ce Dan Șucu și Rapid iau ochii și îl folosesc pe playmaker pe post de artilerie grea într-o luptă care se anunță teribilă.

Rivalele știu că Șucu e gata de titlu

Imposibil de anticipat în urmă cu câteva săptămâni, revenirea lui Moruțan în Superligă este, în primul rând, un mesaj clar pe care omul cu banii din Giulești îl trimite spre Universitatea Craiova, Dinamo și FCSB: e capabil să facă un efort financiar destul de mare pentru a convinge un jucător cu nume să-și relanseze cariera la Rapid, dar are și pârghiile "diplomatice" necesare.

Într-o lume în care președinții de club primesc sute de propuneri din partea impresarilor în perioadele de mercato, discuțiile despre transferul lui Moruțan nu doar că nu au "transpirat" în presă, ba chiar Șucu și oamenii din jurul lui au reușit să le țină departe de urechile lui Gigi Becali, în ciuda faptului că mutarea s-a realizat prin intermediul vărului Ioan Becali. Iar modul în care se face "afacerea Moruțan" poate fi interpretat drept o palmă pentru finanțatorul de la FCSB, nechemat la o eventuală masă a negocierilor.

În teorie și la nivel declarativ, Moruțan nu ar reprezenta o soluție viabilă pentru Becali și FCSB. În realitate, calitatea incontestabilă a playmakerului, capacitatea de a juca număr zece și în partea dreaptă și lucrurile bune reușite în trecut în tricoul roș-albastru sunt argumente mai mult decât solide pentru a trezi interesul latifundiarului din Pipera. Cel care a încercat să minimizeze impactul: "Am văzut la televizor. Nu sunt certat (n. red - cu impresarul Ioan Becali), dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar (n. red - fostul impresar al lui Moruțan) mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?

Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea?", a spus omul care conduce destinele FCSB-ului, la aflarea veștii că Rapid a rezolvat mutarea "pe sub radar".

Gâlcă primește calitatea pe care a cerut-o

Vacanța de iarnă, începută după înfrângerea cu 2-1 în derby-ul cu Rapid, a stat sub semnul unei declarații curajoase a lui Gâlcă, antrenorul transmițând răspicat conducerii că are nevoie de calitate de la mijloc în sus pentru a susține lupta la titlu. Șucu și Angelescu au mutat rapid prin împrumutul lui Daniel Paraschiv de la Oviedo, însă venirea lui Moruțan e cea care poate face diferența cu adevărat.

Argumente? Decarul e pregătit fizic și gata să ajute Rapidul din primul moment, vine dintr-un campionat superior Superligii și rezolvă cu adevărat situația de la mijlocul terenului. Cu Dobre și Petrila printre cei mai buni jucători din campionat, cu Christensen oferind calitate incontestabilă la mijloc, coborât pe poziția naturală de număr opt, Gâlcă are acum sub comandă și numărul zece care să-i completeze puzzleul. Odată dorința îndeplinită, mingea se mută în terenul antrenorului, obligat acum să-l integreze cât mai rapid pe Moruțan și să obțină de la acesta cifrele dorite.

Se micșorează doza de nemulțumire a fanilor

Aprinsă din nou de vizita unor oficiali rapidiști la Genoa pentru un schimb de experiențe, interpretată de fani drept un afront la adresa brandului Rapid, relația problematică dintre conducere și pretențioșii suporteri din Grant se poate ameliora odată cu "aterizarea" lui Moruțan în primul 11 al lui Costel Gâlcă.

Mereu preocupați de mersul echipei, cerând transferuri pentru a se lupta la titlu, fanilor li se transmite că Dan Șucu nu vede Rapidul doar ca o "prelungire" a clubului Genoa. Moruțan este, pe hârtie, un nume mai mare decât orice așteptare a fanilor în perioada de mercato din iarnă, iar trecutul apropiat spune că peluzele Rapidului au renunțat la obiceiul de a judeca fotbaliștii după eticheta de fost stelist sau FCSB-ist.

Cel mai bun exemplu e Constantin Gâlcă, tratat civilizat de către fanii care, până nu cu mult timp în urmă, îl considerau un mare rival. Iar Moruțan e departe de a fi atins acest statut în perioada în care a îmbrăcat tricoul rivalei bucureștene.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ULTIMELE STIRI
Veste groaznică pentru Barcelona! Pedri s-a accidentat grav și este OUT
Veste groaznică pentru Barcelona! Pedri s-a accidentat grav și este OUT
Cifrele horror care sperie FCSB înaintea "decisivului" cu Dinamo Zagreb
Cifrele horror care sperie FCSB înaintea "decisivului" cu Dinamo Zagreb
Dinamo a distrus-o iar pe Rapid! 4 meciuri, 4 victorii în acest sezon
Dinamo a distrus-o iar pe Rapid! 4 meciuri, 4 victorii în acest sezon
Adrian Cristea știe de ce a refuzat Cîrjan oferta lui Metalist: ”Probabil alegea să plece”
Adrian Cristea știe de ce a refuzat Cîrjan oferta lui Metalist: ”Probabil alegea să plece”
Cu 6 milioane de euro în conturi, Mihai Stoica a făcut anunțul final despre transferurile la FCSB
Cu 6 milioane de euro în conturi, Mihai Stoica a făcut anunțul final despre transferurile la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Motivul pentru care întârzie transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

Vinicius și-a decis viitorul

Vinicius și-a decis viitorul

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului

Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului



Recomandarile redactiei
Cifrele horror care sperie FCSB înaintea "decisivului" cu Dinamo Zagreb
Cifrele horror care sperie FCSB înaintea "decisivului" cu Dinamo Zagreb
Adrian Cristea știe de ce a refuzat Cîrjan oferta lui Metalist: ”Probabil alegea să plece”
Adrian Cristea știe de ce a refuzat Cîrjan oferta lui Metalist: ”Probabil alegea să plece”
Veste groaznică pentru Barcelona! Pedri s-a accidentat grav și este OUT
Veste groaznică pentru Barcelona! Pedri s-a accidentat grav și este OUT
Un club din Superligă anunță: ”Cel mai mare salariu? 5.000 de euro, dar avem avantajul ăsta”
Un club din Superligă anunță: ”Cel mai mare salariu? 5.000 de euro, dar avem avantajul ăsta”
Cu 6 milioane de euro în conturi, Mihai Stoica a făcut anunțul final despre transferurile la FCSB
Cu 6 milioane de euro în conturi, Mihai Stoica a făcut anunțul final despre transferurile la FCSB
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
Cine s-ar fi așteptat? Interes confirmat pentru Olimpiu Moruțan, chiar dacă mijlocașul e accidentat
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

stirileprotv Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!