Panagiotis Charalambous (18 ani) și-a exprimat dorința de a evolua la FCSB. Este vorba despre chiar fiul antrenorului Elias Charalambous, care evoluează pe poziția de fundaș central și este legitimat la Pafos.

Fiul lui Elias Charalambous, transfer la FCSB?



În ultimele zile, Panagiotis Charalambous a făcut parte din lotul naționalei U19 a Ciprului, care a jucat în România două partide amicale cu reprezentativa similară condusă de Adrian Dulcea.



România U19 a câștigat primul joc, scor 3-1, iar Cipru s-a impus în a doua partidă de verificare, 2-1. La oaspeți a apărut pe teren și Panagiotis Charalambous, care a fost urmărit din tribune de tatăl său.



Marți, după a doua partidă de verificare, disputată la Buftea, Panagiotis Charalambous a spus că visează la un transfer la FCSB.



"Mă bucur foarte tare că tata a fost prezent la meci. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat? Să mă bucur de fotbal! Poate că tata mă va antrena la un moment dat. Bineînțeles că sunt fan FCSB acum și visez să joc acolo", a spus Panagiotis Charalambous.