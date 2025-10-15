VIDEO Lobby pentru următorul transfer de la FCSB: "Vrea să vină! Mă înțeleg foarte bine cu el"

FCSB ar putea realiza un transfer special pentru antrenorul Elias Charalambous.

Panagiotis CharalambousElias CharalambousFCSBCipruMihai TomaPafos
Panagiotis Charalambous (18 ani) și-a exprimat dorința de a evolua la FCSB. Este vorba despre chiar fiul antrenorului Elias Charalambous, care evoluează pe poziția de fundaș central și este legitimat la Pafos.

Fiul lui Elias Charalambous, transfer la FCSB?

În ultimele zile, Panagiotis Charalambous a făcut parte din lotul naționalei U19 a Ciprului, care a jucat în România două partide amicale cu reprezentativa similară condusă de Adrian Dulcea.

România U19 a câștigat primul joc, scor 3-1, iar Cipru s-a impus în a doua partidă de verificare, 2-1. La oaspeți a apărut pe teren și Panagiotis Charalambous, care a fost urmărit din tribune de tatăl său.

Marți, după a doua partidă de verificare, disputată la Buftea, Panagiotis Charalambous a spus că visează la un transfer la FCSB.

"Mă bucur foarte tare că tata a fost prezent la meci. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat? Să mă bucur de fotbal! Poate că tata mă va antrena la un moment dat. Bineînțeles că sunt fan FCSB acum și visez să joc acolo", a spus Panagiotis Charalambous.

  • Panagiotis Charalambous a împlinit recent 18 ani, evoluează pe postul de fundaș central și măsoară 1,83m. În această vară a semnat cu campioana Pafos, însă până acum a evoluat doar la echipa de juniori, care participă în UEFA Youth League.

Mihai Toma îl așteaptă pe Panagiotis Charalambous la FCSB

Doi dintre adversarii tânărului Charalambous au fost Mihai Toma și Alexandru Stoian, legitimați la FCSB. La final, Toma a vorbit despre posibilitatea de a fi coechipier cu fiul tehnicianului cipriot.

"Noi îi mulțumim lui Elias Charalambous că a venit să ne urmărească. Da, a jucat și băiatul lui și mă înțeleg foarte bine cu el. Dacă și-a propus să joace la FCSB, cu siguranță vrea să vină în România, să facă pasul aici", a spus Mihai Toma.

