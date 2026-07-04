Croația a părăsit Cupa Mondială în faza 16-imilor, după 1-2 contra Portugaliei. Meciul a stârnit numeroase controverse, în special din cauza golului anulat Croației în minutul 90+13, după un ofsaid care a fost detectat doar cu ajutor senzorului din minge.

Croația se desparte de Zlatko Dalic după 9 ani

Sâmbătă, în ziua în care delegația Croației s-a întors în țară, ziarul Sportske Novosti anunță că Federația Croată de Fotbal se pregătește de despărțirea de Zlatko Dalic și de numirea în funcția de selecționer a lui Slaven Bilic (57 de ani), cel care a mai avut acest rol în perioada 2006-2012.

Contractul lui Dalic a ajuns la final, iar presa croată notează că antrenorul ar fi acceptat chiar înainte de Cupa Mondială o ofertă generoasă de la un club din Emiratele Arabe Unite, care i-a pus pe masă un salariu anual de 5 milioane de euro.

Dalic a obținut rezultate extraordinare pe banca Croației - locul 2 la Cupa Mondială din 2018 și locul 3 la ediția din 2022. Sportske Novosti notează că selecționerul ar urma să își anunțe decizia de a pleca miercuri, cel mai târziu.

Dalic nu va fi la prima experiență în zona Golfului. Înainte de preluarea naționalei Croației le-a mai pregătit pe Al Faisaly (Arabia Saudită), Al Hilal (Arabia Saudită) și Al Ain (Emiratele Arabe Unite).

După aproape nouă ani cu Dalic pe bancă, Croația pare decisă să îl aleagă acum pe Slaven Bilic, cel care a mai avut acest rol în perioada 2006-2012. Fostul antrenor de la West Ham, West Bromwich Albion sau Watford nu a mai antrenat din 2024, când s-a despărțit de Al Fateh.