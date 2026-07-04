Mutare de marcă făcută de Dan Șucu în Serie A. Pe cine a adus la Genoa pentru a crește nivelul echipei

„Această numire se înscrie în strategia clubului de a întări structural organigrama sportivă. Departamentul de Performanță are sarcina de a optimiza prestațiile jucătorilor, garantând standarde fizice și atletice de prim nivel pentru a atinge excelența sportivă” , a transmis conducerea formației genoveze.

Clubul italian a oficializat joi noua numire, mutarea fiind orchestrată pentru a crește standardele de pregătire. Bertelli va avea ca obiectiv optimizarea capacității sportivilor, asigurând implementarea unor metodologii avansate pentru toate echipele grupării.

Experiență de peste trei decenii pe teren

Potrivit comunicatului oficial, preparatorul fizic în vârstă de 65 de ani va avea un rol strategic, unind departamentele sportiv, juvenil și medical. Una dintre principalele sale sarcini va fi fluidizarea comunicării interne și monitorizarea dezvoltării fizice a juniorilor, facilitând parcursul acestora către prima echipă. Totodată, el va elabora programarea pe termen mediu și lung a metodelor de lucru.

Paolo Bertelli are un CV bogat, lucrând de peste 30 de ani ca preparator fizic la nivel înalt. A activat la formații importante din Serie A, a avut contracte în afara Italiei și a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei naționale a peninsularilor.

„Cunoașterea sa profundă a dinamicii terenului și a celor mai moderne metodologii de pregătire fizică reprezintă o valoare adăugată extraordinară pentru dezvoltarea structurală a clubului nostru”, au mai spus oficialii echipei, urându-i noului coordonator mult succes în activitate.