Mutare de marcă făcută de Dan Șucu în Serie A. Pe cine a adus la Genoa pentru a crește nivelul echipei

Mutare de marcă făcută de Dan Șucu în Serie A. Pe cine a adus la Genoa pentru a crește nivelul echipei Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului Genoa din decembrie 2024, a adus un om cu o vastă experiență în staff. Paolo Bertelli este noul coordonator al Departamentului de Performanță.

TAGS:
Paolo BertelliGenoadan sucu
Din articol

Clubul italian a oficializat joi noua numire, mutarea fiind orchestrată pentru a crește standardele de pregătire. Bertelli va avea ca obiectiv optimizarea capacității sportivilor, asigurând implementarea unor metodologii avansate pentru toate echipele grupării.

„Această numire se înscrie în strategia clubului de a întări structural organigrama sportivă. Departamentul de Performanță are sarcina de a optimiza prestațiile jucătorilor, garantând standarde fizice și atletice de prim nivel pentru a atinge excelența sportivă”, a transmis conducerea formației genoveze.

  • Sucu imago1058302192
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Experiență de peste trei decenii pe teren

Potrivit comunicatului oficial, preparatorul fizic în vârstă de 65 de ani va avea un rol strategic, unind departamentele sportiv, juvenil și medical. Una dintre principalele sale sarcini va fi fluidizarea comunicării interne și monitorizarea dezvoltării fizice a juniorilor, facilitând parcursul acestora către prima echipă. Totodată, el va elabora programarea pe termen mediu și lung a metodelor de lucru.

Paolo Bertelli are un CV bogat, lucrând de peste 30 de ani ca preparator fizic la nivel înalt. A activat la formații importante din Serie A, a avut contracte în afara Italiei și a făcut parte din staff-ul tehnic al echipei naționale a peninsularilor.

„Cunoașterea sa profundă a dinamicii terenului și a celor mai moderne metodologii de pregătire fizică reprezintă o valoare adăugată extraordinară pentru dezvoltarea structurală a clubului nostru”, au mai spus oficialii echipei, urându-i noului coordonator mult succes în activitate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026
Dan Șucu vrea să transfere vedeta calificată în optimile CM 2026
Mutare interesantă pe piața transferurilor. Dan Șucu a pus ochii pe Pierre-Emerick Aubameyang, ajuns la 37 de ani
Mutare interesantă pe piața transferurilor. Dan Șucu a pus ochii pe Pierre-Emerick Aubameyang, ajuns la 37 de ani
Afacerea perfectată de clubul lui Dan Șucu cu Juventus! Sumele oficiale ale tranzacției
Afacerea perfectată de clubul lui Dan Șucu cu Juventus! Sumele oficiale ale tranzacției
ULTIMELE STIRI
"Ofertă tentantă pentru Vlad Dragomir!" Pafos a dat răspunsul
"Ofertă tentantă pentru Vlad Dragomir!" Pafos a dat răspunsul
Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța
Ce a scos în evidență Didier Deschamps înaintea meciului Paraguay - Franța
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

Fosta luptătoare din UFC și-a surprins fanii cu un pictorial interzis minorilor: ”Sunt puși, nu?”

122.500.000 de €, lovitura dată de Real Madrid!

122.500.000 de €, lovitura dată de Real Madrid!

Argentina, ce sperietură! Romero salvează campioana în prelungiri, Capul Verde pleacă acasă cu capul sus

Argentina, ce sperietură! Romero salvează campioana în prelungiri, Capul Verde pleacă acasă cu capul sus



Recomandarile redactiei
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Canada - Maroc 0-1 | Ounahi deschide scorul
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Sume uriașe pregătite de Gigi Becali. MM Stoica rupe tăcerea din Olanda și anunță patru noi sosiri la FCSB
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Cecul încasat de Sorana Cîrstea după eliminarea de la Wimbledon
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Virgil van Dijk și-a decis viitorul
Alte subiecte de interes
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
Dan Șucu a recunoscut! Lovitura pregătită de Rapid: ”Da, ni-l foarte dorim”
CITESTE SI
Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

stirileprotv Rusia a anunțat că a cucerit unul dintre ultimele bastioane de pe drumul către marile oraşe din Donbas, Ucraina

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

stirileprotv O femeie a renunțat la cariera de profesor și a început să vândă haine online. Acum câștigă până la 15.000 de lire pe lună

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

stirileprotv Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis un nou cod galben de vreme rea pentru Capitală și alte șapte județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!