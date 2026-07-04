Aurelien Tchouameni a părăsit antrenamentul de vineri cu dureri la adductor, iar sâmbătă a efectuat un examen medical, inclusiv un RMN, care a relevat o mică leziune.

Aurelian Tchouameni, accidentat la naționala Franței

Timpul de vindecare e mai lung decât se anticipa, iar Tchouameni va ratat atât meciul cu Paraguay, din optimile Cupei Mondiale, cât şi un eventual sfert de finală, pe 9 iulie.

Se aşteaptă ca mijlocaşul de la Real Madrid să fie disponibil pentru semifinalele competiţiei, dacă Real Madrid să fie disponibil pentru semifinalele competiţiei, dacă Franţa va ajunge în această fază.

Tchouameni joacă la Real Madrid de patru ani. În 2022 a fost transferat de la AS Monaco pentru 80 de milioane de euro, iar de atunci a bifat 195 de partide pe ”Bernabeu”, scrie News.ro.

Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid în noul sezon

Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon. În urmă cu 13 ani, la primul mandat la Madrid, portughezul a mizat pe un sistem 4-3-3.

Cum ar putea arăta Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

Rămâne de văzut dacă oficialii de la Madrid vor mai realiza alte transferuri de marcă în această perioadă de mercato.