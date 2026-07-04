Aurelien Tchouameni a părăsit antrenamentul de vineri cu dureri la adductor, iar sâmbătă a efectuat un examen medical, inclusiv un RMN, care a relevat o mică leziune.
Aurelian Tchouameni, accidentat la naționala Franței
Timpul de vindecare e mai lung decât se anticipa, iar Tchouameni va ratat atât meciul cu Paraguay, din optimile Cupei Mondiale, cât şi un eventual sfert de finală, pe 9 iulie.
Se aşteaptă ca mijlocaşul de la Real Madrid să fie disponibil pentru semifinalele competiţiei, dacă Real Madrid să fie disponibil pentru semifinalele competiţiei, dacă Franţa va ajunge în această fază.
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Tchouameni joacă la Real Madrid de patru ani. În 2022 a fost transferat de la AS Monaco pentru 80 de milioane de euro, iar de atunci a bifat 195 de partide pe ”Bernabeu”, scrie News.ro.
Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid în noul sezon
Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon. În urmă cu 13 ani, la primul mandat la Madrid, portughezul a mizat pe un sistem 4-3-3.
- Cum ar putea arăta Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.
Rămâne de văzut dacă oficialii de la Madrid vor mai realiza alte transferuri de marcă în această perioadă de mercato.