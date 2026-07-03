Roș-albaștrii se pregătesc de noul sezon în cantonamentul din Olanda și au anunțat care va fi una dintre adversarele din meciurile amicale.

Toți jucătorii din lotul lui FCSB își doresc să impresioneze în această perioadă pentru a primi șase în stagiunea 2026/2027.

MM Stoica, surprins de fotbalistul uitat de la FCSB

Mihai Stoica a vorbit despre starea de spirit din cantonamentul din Olanda, iar oficialul lui FCSB a dezvăluit numele jucătorului care a impresionat până acum.

Este vorba despre Octavian Popescu, despre care Președintele Consiliului de Administrație a spus că își dorește mai mult ca niciodată să iasă în evidență în stagiunea care stă să înceapă.

„Până acum, fotbalistul care cred că vrea, anul ăsta, să demonstreze cu adevărat cine este, de departe, numărul 1 în pregătiri este Octavian Popescu. De departe. Am mare încredere, avem şi nişte înţelegeri, am căzut de comun acord să umblăm împreună la Bucureşti (n.r. - zâmbeşte). La ce calităţi are... a pierdut nişte ani, a avut probleme cu accidentările, dar acum va fi mult mai bun decât la început, când toată lumea îl vedea un rising star al fotbalului românesc.

(n.r. – Ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu?) Cred că a avut multe discuţii cu membrii staffului, cu colegii şi a realizat că viaţa trebuie luată în serios, fotbalul trebuie luat în serios. Fotbalul nu se joacă doar cu talentul, dar aşa este. Calităţile le ştiam, le etala la meciuri, dar acum implicarea lui e alta şi cred că va fi jucătorul care se poate transforma în locomotiva echipei. Va fi bine, cred că a realizat. Are 23 de ani, e foarte tânăr şi se uită pe la Cupa Mondială unde vede jucători la fel de talentaţi în echipe mari, pe salarii imense, iar noi în Olanda ne antrenăm”, a adăugat Mihai Stoica la Prima Sport.

Octavian Popescu a avut două goluri și trei pase decisive în 41 de partide jucate în tricoul roș-albastru, în stagiunea trecută.

Jucătorul de 23 de ani este cotat la 600.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.