Experimentatul portar s-ar afla pe lista lui Mirel Rădoi la Gaziantep, chiar dacă formația turcă se chinuie din cauza problemelor financiare.

Gigi Becali, singurul ”obstacol” în calea transferului lui Ștefan Târnovanu

Jurnalistul turc Mustafa Ozkececi a vorbit despre situația transferului lui Ștefan Târnovanu la Gaziantep.

Chiar dacă susține că Gaziantep s-a decis să intre la negocieri cu FCSB pentru transferul portarului pe care Mirel Rădoi l-a avut sub comandă în perioada scurtă petrecută sezonul trecut la gruparea roș-albastră, Ozkececi spune că mutarea nu este deloc la îndemână.

Jurnalistul susține că Gigi Becali este ”singurul obstacol în calea transferului lui Târnovanu”, care și-ar dori la rândul său să facă pasul la formația turcă.

Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că FCSB nu a primit nicio ofertă pentru Ștefan Târnovanu și a ținut să îi transmită portarului că, deși își dorește să prindă un transfer în străinătate, cel mai probabil portarul se va afla în poarta roș-abaștrilor și în următoarea stagiune.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt.

Contractul lui Ștefan Târnovanu cu FCSB va expira în vara anului 2028.

”Gaziantep FK și-a rezolvat problema din poartă. Clubul turc îl dorește pe Ștefan Târnovanu, portarul de 26 de ani de la FCSB, fost elev al lui Mirel Rădoi.

Singurul obstacol în calea transferului este Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Cu toate acestea, experimentatul portar își dorește să ajungă la Gaziantep FK, chiar dacă există riscul ca FCSB să rămână fără titular între buturi”, a scris jurnalistul pe rețelele sociale.