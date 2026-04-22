Cluburile din Championship, a doua ligă engleză de fotbal, au votat împotriva introducerii unei versiuni mai simplificate a asistenţei video, denumită VAR Challenge, începând cu sezonul viitor 2026-2027.

Potrivit Agerpres, Comisia arbitrilor EFL, organismul care guvernează ligile a 2-a, a 3-a şi a 4-a ale fotbalului englez, a sugerat instalarea acestei tehnologii, care este mai ieftină decât VAR-ul standard şi acordă antrenorilor un număr limitat de intervenţii pentru a solicita revizuirea unor faze controversate, similar cu tenisul sau baschetul.

Majoritatea celor 24 de cluburi au respins orice formă de asistenţă video, inclusiv varianta mai simplă şi mai ieftină, Football Video Support (FVS) şi, prin urmare, aceasta nu va fi introdusă începând cu sezonul 2026-2027.

Englezii consideră că VAR încetinește jocul

Motivele pentru respingerea acestui sistem constau în timpul pierdut şi încetinirea jocului pe care o provoacă revizuirea fazelor, precum şi în costul instalării camerelor şi a întregii tehnologii necesare pentru VAR.

Subiectul este considerat oficial închis pentru viitorul previzibil, EFL precizând că propunerea nu va fi reluată anul viitor.

În schimb, cluburile au votat în favoarea menţinerii şi extinderii tehnologiei liniei de poartă (Goal-Line Technology), care este considerată de fani şi oficiali ca fiind o tehnologie utilă şi non-invazivă.