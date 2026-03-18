Cele două trăiesc singure și se sprijină una pe cealaltă într-un echilibru construit zi de zi cu multă răbdare și sacrificiu, iar ceea ce le face să zâmbească este speranța într-un viitor mai bun.

Ana este elevă în clasa a XI-a și, deși este o adolescentă plină de energie și visuri, viața a obligat-o să se maturizeze mult mai devreme decât alți copii de vârsta ei. Mama ei, Mirela, trăiește încă din naștere cu o afecțiune severă - parapareză spastică - care face ca fiecare pas să fie o provocare: „Mersul, pentru mine, reprezintă și o luptă, și un exercițiu. Mai mult o luptă. Eu când merg, merg cu picioarele încordate tot timpul – chestia asta îmi provoacă dureri. Am un echilibru foarte instabil – undeva la 30% din ce are un om”. Viața lor a fost mereu marcată de lipsuri, iar greutățile s-au adunat odată cu pierderea bunicii Anei, cea care le fusese sprijin ani la rând. De atunci, mama și fiica au rămas singure, încercând să facă față tuturor încercărilor: „Corpul mă doare, dar sunt răni sufletești care poate dor înzecit”, va mărturisi Mirela.

„Am auzit povestea familiei, am văzut povestea familiei, dar când am ajuns aici, am intrat în contact cu viața cu adevărat rece și grea pe care ele o trăiesc. Mi s-a părut cel puțin impresionant atunci când Ana ne povestea toate suferințele lor, cu zâmbetul pe buze și, din când în când, râzând. Ăsta nu este un râs de bucurie, ci un mecanism de autoapărare, o reziliență, o acceptare a sorții pe care o ai în viață”, va spune Omid Ghannadi.

Dragoș Bucur, Omid Ghannadi, Cristina Joia și Ștefana Costraș vor porni o nouă cursă contra cronometru pentru a le oferi Mirelei și Anei mai mult decât o casă renovată: un spațiu sigur, în care speranța să poată prinde din nou rădăcini.

