Campioana en-titre Napoli a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a şasea din Serie A.

Contrar aşteptărilor, genovezii au deschis scorul la Napoli, prin Jeff Ekhator (18 ani), în minutul 33, şi a intrat cu avantaj minim la pauză.

Napoli - Genoa 2-1, după ce oaspeții au avut 1-0 la pauză

Însă campioana Italiei a egalat în minutul 57, când a marcat Andre-Frank Zambo Anguissa, pentru ca Rasmus Hojlund (foto) să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 75. VIDEO AICI

Napoli s-a impus astfel cu 2-1 şi conduce în clasamentul din Serie A, cu 15 puncte, în timp ce Genoa, este a 19-a, cu doar două puncte şi fără victorie.

Nicolae Stanciu, out de la Genoa, out și de la echipa națională

La oaspeţi, mijlocaşul român Nicolae Stanciu nu a fost convocat, fiind accidentat.

De altfel, Stanciu nu a fost convocat din cauza accidentării nici de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile naționalei cu Moldova și Austria din această lună.

