Florinel Coman (27 de ani) se apropie cu pași rapizi de finalul aventurii sale la Al-Gharafa. Excluzând o răsturnare spectaculoasă de situație, începând de acum până la finalul sezonului, e clar că românul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la formația din Doha.

Când Al-Gharafa l-a achiziționat pe Coman, pentru peste 6 milioane de dolari, starul de atunci al FCSB-ului avusese peste 40 de goluri, în ultimele două sezoane, în întrecerea noastră internă. Astăzi, Coman are un randament ofensiv șocant, după cum Sport.ro a arătat aici.

Pe fondul acestei căderi, arabii au ajuns să se mai folosească doar de imaginea lui Coman, de star străin adus în Qatar Stars League. Tocmai de aceea, fotografia lui Florinel a fost pusă pe afișul derby-ului din această seară cu Al-Shamal, după cum se poate vedea mai jos.