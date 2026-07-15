George Cotigă (36 de ani), fostul antrenor secund al lui FCSB în mandatul iulie - noiembrie 2022 al lui Nicolae Dică , a fost numit zilele trecute principal la echipa ”renăscută” a orașului Mioveni.

”🔵⚪ Fotbal | Încep pregătirile pentru noul sezon!

Secția de fotbal a CS Star Mioveni intră într-o nouă etapă de construcție. Lotul echipei de seniori se va reuni în data de 20 iulie, când va începe pregătirea pentru participarea în Campionatul Județean de Fotbal – Liga IV, ediția 2026–2027.

Banca tehnică va fi preluată de George Cotigă, care va conduce echipa din postura de antrenor principal, alături de Iulian Preda, antrenor secund, și Bogdan Preda, antrenor cu portarii.

În această perioadă sunt analizate și completate ultimele detalii privind componența lotului de jucători, iar noua formulă a echipei va fi prezentată în perioada următoare.

Totodată, Marius Stoica preia funcția de Șef al Programului de Dezvoltare a Sectorului de Juniori al secției de fotbal, o responsabilitate importantă pentru consolidarea activității centrului de copii și juniori al clubului.

👏Le urăm mult succes tuturor și un sezon în care munca, seriozitatea și spiritul de echipă să se transforme în rezultate frumoase pentru fotbalul din Mioveni!

💙🤍 Hai, CS Star Mioveni! ⚽”, a postat pagina oficială CS Star Mioveni.

Cotigă a mai lucrat cu Dică, în afară de FCSB, și la vechea CS Mioveni, FC U Craiova, FC Argeș și Concordia Chiajna.

Fotbaliști cunoscuți la noua echipă din Mioveni

Printre transferurile verii, cu care noua echipă speră să atace promovarea în Liga 3, se numără fotbaliști cunoscuți din primele două divizii precum portarul Flavius Croitoru sau mijlocașul central Ionuț Șerban (fostul jucător de la Viitorul Constanța, Universitatea Craiova, FC Argeș sau CS Mioveni).

În plus, și-a prelungit contractul fostul dinamovist Alin Șerban:

”⚪🔵 CONTINUĂM ÎMPREUNĂ! ⚪🔵

CS Star Mioveni este încântată să anunțe că sportivul Alin Șerban și-a prelungit contractul și va continua să îmbrace tricoul alb-albastru și în noul sezon.

La doar 23 de ani, Alin a acumulat deja o experiență importantă în fotbalul românesc. A evoluat pentru Dinamo București și CS Mioveni, bifând prezențe oficiale în Liga a II-a și Cupa României, iar alături de Dinamo a făcut parte din lotul care a obținut promovarea în Superligă, experiențe care au contribuit la dezvoltarea sa ca jucător.

Prin seriozitate, disciplină și determinare, Alin a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei noastre, din primul sezon, iar continuarea evoluției lui alături de CS Star Mioveni reprezintă un pas important în construirea unui lot competitiv și unit.

Suntem bucuroși că vom merge mai departe împreună și îi dorim succes și cât mai multe realizări în tricoul CS Star Mioveni!

⚪🔵 Mult succes, Alin! Continuăm împreună! 💙”.