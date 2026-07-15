Actuala echipă fanion din oraș, Politehnica Iași, are la activ datorii de peste 4 milioane de euro și ar urma să nu se înscrie în noul sezon din Liga 2. În acest context, Primăria Iași a căutat să se asocieze cu alt club. Soluția salvatoare s-a găsit în Liga 3.

Dispare Poli Iași, apare USV CSM Iași 2020

ACS USV Iași, echipa Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, s-a menținut în acest sezonul precedent în Liga 3. Primarul Mihai Chirica a obținut votul Consiliului Local pentru o asociere între CSM Iași 2020 și ACS USV Iași.

CSM Iași 2020 este clubul sportiv al Primăriei Iași, iar acum se va implica și în fotbalul profesionist.

Astfel, clubul apărut din această asociere ar urma să poarte denumirea USV CSM Iași 2020, iar pe termen mediu își propune să obțină brandul clubului istoric Poli Iași. În 1945 a apărut prima echipă de fotbal în Copou, dar istoria recentă a moldovenilor a fost foarte zbuciumată.

"Acest club nu va fi o 'vacă de muls' pentru profitori și sinecuriști, așa cum s-a mai întâmplat! Vom gestiona cu atenție banii publici, prin găsirea unor oameni competenți, cu suflet și dispuși să muncească și chiar să se sacrifice pentru fotbal", a declarat edilul Mihai Chirica, după ședința Consiliului Local.

USV CSM Iași 2020 va beneficia de fonduri de la autoritățile locale în noul sezon, iar în perioada următoare ar trebui stabilită și conducerea echipei.