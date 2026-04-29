Ilie Stan a jucat la Steaua între anii 1988 și 1995 și în sezonul 1997-1998, câștigând patru titluri de campion cu această echipă (1993, 1994, 1995 și 1997).

Sport.ro a stat de vorbă cu Ilie Stan despre Gheorghe Hagi, fostul său coleg de la Steaua, de la finalul anilor '80

Ilie Stan: „Trăgeam lovituri libere cu Hagi. Îl mai băteam și eu”. De ce crede că „Regele” va reuși la națională

„Mi-aș dori foarte mult ca Hagi să schimbe ceva în fotbalul românesc, are acum și experiență. Dar la națională este cu dus-întors, pentru că una poți face la echipa lui de club, unde vezi zilnic jucătorii, cum se hrănesc, cât se odihnesc, cum reacționează, și poți să gestionezi situația, fiindcă îi știi pe fiecare în parte, și alta la națională. Eu știu de când am fost secundul lui nea Puiu Iordănescu.

Aveam o grămadă de probleme, pentru că jucătorii vin cu trei-patru zile înainte de meciuri. E foarte greu să-i aduci pe toți la un nivel comun și să pui în practică ce îți dorești tu. La echipele lor de club, poate că antrenorul le cere ceva, iar Gică le va cere altceva. Oricum, era singura soluție pentru postul de selecționer. Și pentru fotbal românesc, în general, este foarte bine că îl aveam pe Gică la națională”, e de părere cel căruia i s-a spus „Iliesta.

Ilie Stan: „Hagi va schimba atitudinea jucătorilor pe teren”

Stan consideră că ”Marele atu al lui Gică Hagi este chiar numele lui. În opinia mea, este cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Respectul o să fie respect. Și cred că se va schimba atitudinea jucătorilor în teren. Sper să avem rezultate”.

Ilie Stan a evoluat alături de Gică Hagi la Steaua între 1988 și 1990, până la plecarea „Regelui” la Real Madrid, și își amintește: „Am jucat aproape doi ani alături de Gică. Rămâneam, după antrenamente cu el, trăgeam la poartă lovituri libere. Mai câștigam și eu câteodată...”

„Mă bucur pentru Hagi. I-am trimis și eu un mesaj, să-l felicit. Este un om care iubește fotbalul și care trăiește cu toată ființa lui pentru acest sport. Și m-aș bucura din suflet să aibă rezultate”, îi transmite Ilie fostului său coechipier.

Ilie Stan: "Practica este foarte importantă"

Stan, care a antrenat-o ultima oară în România pe Gloria Buzău, în campionatul tercut, se află acum: „Am venit pentru că nu mai puteam să stau. Mă trezeam dimineața și nu știam ce să fac. Mie îmi place să fiu pe teren, nu vreau să stau la birou sau să stau degeaba. Îmi place să fiu tot timpul în mișcare. În timpul unei zile aici, cel mai bine mă simt când sunt la antrenament, când văd că echipa lucrează, când văd că toți au atitudine. Vreau să-mi dezvolt tot timpul capacitatea de a lucra cu jucătorii, să-mi perfecționez metodele de lucru... Că degeaba vorbesc toți, sunt o grămadă de analiști. Când ești pe teren, e mai greu, e altceva. Practica este foarte importantă”.