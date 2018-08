Povestea socanta a unui fost fotbalist din Ligue 1. "Mama a fost sacrificata ca sa pot ajunge eu fotbalist". A dezvaluit apoi ca e mult mai in varsta decat se credea

Shiva N'Zigou a evoluat in Ligue 1 la Nantes si Reims si are o poveste de viata absolut socanta.



Fotbalistul povesteste ca tatal sau dorea sa-i ia toti banii din contractele pe care le semna. "Mi-a spus ca daca nu-i dau banii o sa-mi sacrifice mama. L-am refuzat, iar acest lucru s-a intamplat". N'Zigou spune ca spiritul mamei sale l-a ajutat in cariera de fotbalist.



"Am mintit si legat de varsta mea"

Fostul fotbalist din Ligue 1 a recunoscut faptul ca atunci cand a ajuns in Franta nu si-a declarat varsta reala.

"Sunt cu cinci ani mai in varsta. Atunci cand am ajuns in Franta am mintit in legatura cu varsta mea" spune N'Zigou

Gabonezul este cunoscut drept cel mai tanar fotbalist care a inscris la Cupa Africii, dar in loc de 16 ani avea de fapt 21 de ani.

Grand espoir #gabon-ais et du @FCNantes aux début des années 2000, Shiva Nzigou avoue dans une vidéo (confession): Avoir réduit son âge de 5 ans

Avoir couché avec des hommes et sa soeur

Sacrifié sa mère, pour qu'il réussisse dans le #foot Combien en sont passé par là?#Afrique pic.twitter.com/9G4ceSekZW — Freddhy Koula (@FreddhyKoula) 16 august 2018



A intretinut relatii incestoase cu sora si matusa lui

Marturiile socante legate de viata fostului fotbalist nu se incheie aici. Shiva a declarat ca a intretinut relatii incestoase cu sora si matusa lui. In plus, acesta a avut si o relatie de lunga durata cu un baiat.

S-a apropiat de Dumnezeu

Fostul fotbalist a facut toate aceste marturisiri la o biserica evanghelica pe care o frecventeaza. In plus, a vorbit si despre cum Dumnezeu l-a adus pe calea cea dreapta. Marturia acestuia a fost inregistrata si urcata pe Youtube de catre jurnalistul gabonez Freddie Koula.







Shiva N'Zigou in varsta acum de 39 de ani s-a retras din fotbalul profesionist si evolueaza la o echipa de amatori din Franta. Intre 2000 si 2008 acesta a bifat 30 de prezente in tricoul primei reprezentative a gabonului reusind sa inscrie in 10 randuri.