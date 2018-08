Fanii lui Dinamo au "descins" in biroul lui Negoita: "NISTOR NU PLEACA!" Cum vor sa-l tina pe mijlocas in Stefan cel Mare

Suporterii lui Dinamo incearca sa-l tina la club pe capitanul Dan Nistor.

Imediat dupa plecarea lui May Mahlangu in schimbul a 500.000 euro la Ludogorets, cei din asociatia "Doar Dinamo Bucuresti" si din peluza "Catalin Hildan" au intrat in conflict cu sefii din Stefan cel Mare.

In urma discutilor legate de vanzarea lui Nistor la FCSB, a avut loc o sedinta a boardului "Doar Dinamo Bucuresti". Au avut de asemenea loc convorbiri foarte aprinse cu Ionut Negoita si cei din conducerea lui Dinamo.

Toti banii stransi de membrii cotizanti ai asociatiei "Doar Dinamo Bucuresti" urmeaza sa fie folositi pentru ca Nistor sa-si prelungeasca intelegerea cu Dinamo.

In ultima faza, membrii "Doar Dinamo Bucuresti" au dat un comunicat de presa prin care mentionau ca din banii adunati de suporteri se vor cumpara actiuni urmand ca suma respectiva sa fie redirectionata pentru ca Nistor sa ramana in Stefan cel Mare.





Dan Nistor are 51 de partide oficiale in tricoul lui Dinamo, reusind sa inscrie de 5 ori. Acesta a mai evoluat in cariera pentru Evian, Pandurii Targu Jiu sau CFR Cluj.