„Începe un nou drum. Bine ai venit la echipa națională, Mister Jorge Jesus”, a transmis Federația Portugheză pe rețelele sociale.

Federația Portugheză de Fotbal a anunțat oficial numirea lui Jorge Jesus în funcția de selecționer.

Potrivit presei din Portugalia, noul selecționer va încasa un salariu anual de aproximativ patru milioane de euro, considerabil mai mic decât cel pe care îl avea la Al Nassr, unde câștiga aproximativ 12 milioane de euro pe sezon.

Jorge Jesus a semnat un contract valabil până în vara anului 2030 și va conduce naționala la următoarele ediții din Liga Națiunilor, EURO 2028 și Cupa Mondială din 2030.

Ultima echipă pregătită de Jorge Jesus a fost Al Nassr, formație alături de care a cucerit titlul în Arabia Saudită. De-a lungul carierei, portughezul le-a mai antrenat pe Benfica, Sporting, Flamengo, Fenerbahce și Al Hilal.

Primul obiectiv al lui Jorge Jesus va fi campania din Nations League. Portugalia va evolua în grupa A4 alături de Țara Galilor, Norvegia și Danemarca.