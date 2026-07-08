Portugalia a bătut palma cu noul selecționer după eliminarea de la Cupa Mondială! Ce salariu va avea înlocuitorul lui Martinez

Portugalia a bătut palma cu noul selecționer după eliminarea de la Cupa Mondială! Ce salariu va avea înlocuitorul lui Martinez CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia va avea un nou selecționer din această vară, după ce Roberto Martinez a părăsit postul.

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Roberto Martinez (52 de ani) și-a anunțat plecarea de la naționala Portugaliei chiar în conferința de presă de după eșecul contra Spaniei (0-1), din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Jorge Jesus va fi noul selecționer al Portugaliei

Federația Portugheză de Fotbal s-a mișcat rapid și a bătut palma cu Jorge Jesus (71 de ani), cel care este așteptat să semneze un contract până în 2030, anunță A Bola.

Pedro Proença, președintele Federației Portugheze de Fotbal, se va întâlni în următoarele zile cu Jorge Jesus pentru a pune la punct ultimele detalii. Experimentatul antrenor ar urma să încaseze un salariu anual brut de aproape 4 milioane de euro, mult sub cel pe care l-a avut la Al Nassr, 12 milioane de euro.

Jorge Jesus s-a despărțit în această vară de Al Nassr, echipa saudită la care a petrecut ultimul sezon și la care l-a avut sub comandă pe Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Benfica, acolo unde a câștigat trei titluri de campion, o Cupă a Portugaliei, șase Cupe ale Ligii și o Supercupă. Tehnicianul născut în Amadora mai are în CV experiențe recente la Al Hilal, Fenerbahce sau Flamengo.

Următoarele meciuri ale Portugaliei vor fi în toamnă, în grupa din Liga Națiunilor unde va înfrunta Țara Galilor, Norvegia și Danemarca. 

Ce a spus Roberto Martinez după eliminarea Portugaliei de la CM 2026

Selecționerul spaniol și-a anunțat plecarea după eliminarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale 2026, în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Spaniei.

„Am venit în Portugalia ca să câștig Cupa Mondială și cred că, fără să o câștig, nu are rost să continui.

Este finalul unui ciclu. Contractul meu expiră astăzi, iar federația are acum ocazia să aleagă un nou selecționer”, a declarat Martinez după meci.

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