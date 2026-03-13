Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene

Ronny LevyFCSBMaccabi NetanyaHapoel Haifa
Ronny Levy, fost antrenor al celor de la FCSB în 2011, a revenit pe bancă și a semnat în ianuarie 2026 cu Maccabi Netanya, formație din Israeli Premier League.

Tehnicianul israelian s-a despărțit în vara lui 2025 de Hapoel Haifa, după trei ani pe banca echipei și 101 meciuri ca antrenor principal.

De la instalarea la Maccabi Netanya, Levy a bifat șase partide, în care a înregistrat două victorii, o remiză și trei înfrângeri, cu un total de 7 puncte.

  • Ronny Levy, alături de MM Stoica

Ronny Levy bate pentru play-off și cupele europene

La momentul redactării acestui articol, Maccabi Netanya ocupă locul #7, cu 31 de puncte, și luptă pentru accederea în play-off. Ultimul loc care duce în grupa pentru titlu este ocupat de Hapoel Petah Tikva, cu 35 de puncte.

În campionatul israelian mai sunt două etape din sezonul regulat, iar echipa lui Ronny Levy are nevoie de două victorii pentru a spera la o calificare în primele șase și, implicit, la o luptă pentru locurile europene.

În Israeli Premier League evoluează 14 echipe, care dispută 26 de etape în sezonul regulat. După această fază, campionatul se împarte în două grupe.

Primele șase echipe intră în play-off, unde luptă pentru titlu și calificarea în cupele europene, iar formațiile clasate pe locurile 7–14 merg în play-out. Spre deosebire de Superliga României, punctele nu se înjumătățesc după sezonul regulat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
