Plecat de la echipă după 3 ani, fostul antrenor de la FCSB a semnat și este în lupta pentru cupele europene

Ronny Levy, fost antrenor al celor de la FCSB în 2011, a revenit pe bancă și a semnat în ianuarie 2026 cu Maccabi Netanya, formație din Israeli Premier League.

Tehnicianul israelian s-a despărțit în vara lui 2025 de Hapoel Haifa, după trei ani pe banca echipei și 101 meciuri ca antrenor principal.

De la instalarea la Maccabi Netanya, Levy a bifat șase partide, în care a înregistrat două victorii, o remiză și trei înfrângeri, cu un total de 7 puncte.