Rapid a reușit să își întărească serios lotul în această vară, dar Daniel Pancu ar putea avea parte și de plecări importante în perioada următoare.

Giuleștenii s-ar putea despărți de Marian Aioani, portarul titular al echipei.

Marian Aioani, dorit de o formație din afară: ce decizie va lua Rapid

Rapid a primit o ofertă din Israel pentru portarul adus în ianuarie 2024 de la Farul în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Este vorba despre Maccabi Netanya, care a trimis o ofertă pentru a-l transfera pe Marian Aioani, conform gsp.ro.

Portarul care a bifat două meciuri pentru naționala României și-ar dori să plece de la Rapid, iar giuleștenii vor lua o decizie în perioada următoare.

Rămâne de văzut dacă Rapid va decide să își vândă goalkeeper-ul titular înaintea startului noului sezon.

Marian Aioani a apărat în 75 de meciuri poarta Rapidului în decursul a un an și jumătate.

1,5 milioane de euro este cota fotbalistului de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.