Peter Bosz, antrenor PSV: "Dennis Man mi-a lăsat o impresie bună, dar încă nu poate juca 90 de minute"

PSV joacă duminică, de la ora 15:30, pe terenul lui Twente, în runda a doua din Eredivisie. Cel mai probabil, Dennis Man va fi rezervă și ar putea prinde minute în repriza secundă.



La conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul Peter Bosz s-a arătat impresionat de calitățile arătate de Man la antrenamente, însă a anunțat că internaționalul român nu poate evolua încă 90 de minute.



"Cu excepția lui Ricardo Pepi, toți jucătorii sunt apți. Îl avem la dispoziție și pe Dennis Man, care mi-a lăsat o impresie bună în această primă săptămână.



Man ne poate ajuta și el, însă nu poate juca încă 90 de minute. În ceea ce privește intensitatea antrenamentelor, Man nu s-a antrenat suficient în comparație cu ceilalți, însă calitățile lui sunt vizibile la antrenamente. Vom vedea dacă va reuși să le arate și în timpul meciurilor", a spus Peter Bosz.

PSV, campioana en-titre a Olandei, a cucerit Supercupa în debutul acestui sezon, după 2-1 împotriva lui Go Ahead Eagles, iar în prima rundă din Eredivise a spulberat Sparat Rotterdam, scor 6-1.

Dennis Man a vorbit despre concurența de la PSV cu Ivan Perisic

Imediat după ce a semnat cu PSV Eindhoven, Dennis Man s-a antrenat în fața suporterilor din Eindhoven, iar atmosfera l-a impresionat pe internaționalul român care, la finalul antrenamentului, a dezvăluit în fața jurnaliștilor olandezi:

”Nu e rău să poți începe așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața atâtor oameni. Este o zi minunată”, a spus Man, conform Telegraaf.nl.

Dennis Man îl va avea concurent pe post pe Ivan Perisic, iar olandezii l-au întrebat pe internaționalul român dacă nu se teme că va fi mai mult rezervă și se va afla în umbra fotbalistului croat de 36 de ani.

Man le-a explicat olandezilor că poate evolua și în banda stângă, așa că nu va fi neapărat nevoie să îi fie întotdeauna rezervă lui Perisic.

”Sunt un jucător rapid, căruia îi place să dribleze și să creeze ocazii pentru colegii de echipă. Am jucat de câteva ori și în banda stângă, așa că este și aceasta o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut nicio promisiune. Am vorbit cu el despre echipă și despre ceea ce așteaptă de la mine. Perisic este un jucător important, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci pentru a obține victorii mari”, a explicat Man.

