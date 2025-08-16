Concluzia antrenorului de la Aberdeen după ce și-a trimis omul de încredere să o urmărească pe FCSB

Aberdeen, calificată direct în play-off-ul Europa League din postura de câștigătoare a Cupei Scoției, și-a așteptat adversara din duelul Drita - FCSB. Christer Persson, secundul lui Jimmy Thelin, a fost prezent în Kosovo pentru a urmări returul câștigat de formația lui Elias Charalambous cu 3-1.



Jimmy Thelin a oferit o scurtă declarație după ce Aberdeen a aflat că dă peste FCSB în play-off-ul de Europa League.



"Am făcut o analiză a lui FCSB. Secundul Christer Persson a mers să vadă meciul, așa că avem o imagine clară despre următorul adversar. Va fi un meci interesant. FCSB are punctele ei forte, dar și slăbiciuni, bineînțeles", a spus Thelin, citat de BBC.



Aberdeen a pierdut ambele meciuri din startul acestui sezon, 0-2 cu Hearts și 0-2 cu Celtic, ambele în campionat. Pentru viitoarea adversară a lui FCSB urmează partida cu Morton, din Cupa Ligii, astăzi, de la ora 17:00.

