Câștigătorul Eurovision Belgia este fotbalist! Ce spune Cezar Grăjdan, românul care l-a ținut rezervă la clubul lui Vincent Kompany

Jeremie Makiese este un nume în vogă în Belgia.

Tânărul de 21 de ani a câștigat în acest an trofeul ”The Voice Belgique”, celebra emisiune la care i-a făcut pe toți cei patru antrenori să-și întoarcă scaunele. În marea finală, pe care a câștigat-o, a interpretat ”Earth Song”, cântecul lui Michael Jackson.

Iar acum câteva zile televiziunea belgiană a anunțat că Jeremie a câștigat și preselecția pentru Eurovision Belgia, așa că va reprezenta țara la viitoarea ediție a competiției europene, care se va desfășura în Italia.

A semnat în această lună cu divizionara secundă Virton

Studiile de geologie a trebuit să le abandoneze momentan pentru a se concentra pe cele două mari pasiuni ale sale. Pentru că, în paralel cu cariera muzicală, Makiese practică și fotbalul.

Joacă pe postul de portar și a început la vârsta de 13 ani, la BX Brussels, club patronat de fostul internațional Vincent Kompany, în prezent antrenorul lui Anderlecht. A mai evoluat la Royal Wallonia Walhain și în această lună a semnat un contract cu divizionara secundă Royal Excelsior Virton.

”Eram fără club de ceva vreme, din cauza crizei sanitare, am mai avut și o accidentare la cot care m-a ținut în afara gazonului vreo doi ani, dar știam că Virton are nevoie de un portar la echipa de tineret. Am făcut un test, m-am antrenat câteva zile cu grupul și apoi am semnat contractul”, a povestit belgianul de origine congoleză pentru lavenir.net.

Coechipier și rival cu românul Cezar Grăjdan

La BX Brussels, unde patron este Vincent Kompany, a fost coechipier cu românul Cezar Grăjdan. Sunt născuți în același an și joacă pe același post, așa că au fost și rivali. Contactat de sport.ro, Cezar ne-a mărturisit: ”Îl cunosc foarte bine pentru că ne-am antrenat și am jucat împreună la BX. Când aveam 16 ani, eu deja eram la prima echipă.

Atunci când jucam la formația Under 19, Jeremie, care apăra acolo, devenea rezervă. Apoi, drumurile noastre fotbalistice s-au despărțit. Eu m-am transferat la Walhain și, după ce am plecat de acolo, a venit tot el în locul meu!”.

Grăjdan și-a adus aminte și cum a ajuns Jeremie Makiese să evolueze cu tricolorul României pe echipamentul sportiv.

”I-am dat perechea mea de mănuși cu o seară înainte de un test, fiindcă perechea lui de mănuși avea o problemă cu grip-ul. Așa a jucat el cu steagul României. Și cu numele meu!”, a povestit amuzat Cezar.

”L-am văzut la televizor și am votat pentru el”

Tânărul goalkeeper de origine română a continuat: ”Jeremie este o persoană integră și muncitoare. Chiar dacă a câștigat The Voice, nu uită de unde a venit.

Și pentru mine a fost o surpriză când l-am văzut la televizor fiindcă nu știam că el și cântă, dar am fost surprins pozitiv și am votat pentru el. Ultima dată ne-am întâlnit acum câteva luini, la o academie de fotbal, unde se antrena pentru a fi în formă”.

Grăjdan a participat la selecțiile pentru echipa națională

Cezar Grăjdan s-a născut în București și evoluează acum la KFC Rhodienne-De Hoek, o echipă de amatori din Belgia. Chiar dacă este plecat din țară de la vârsta de opt ani, împreună cu familia, scrie și vorbește impecabil în limba română.

Când avea 15 ani, a participat la un trial organizat de Federația Română de Fotbal pentru copiii din străinătate și desfășurat la Tremblay-en-France, lângă Paris (foto - Grăjdan este pe rândul de jos, al doilea din dreapta).

A jucat la Turnu Măgurele și putea ajunge la Virton în locul lui Makiese

Chiar dacă nu a ajuns să fie convocat la echipele naționale de juniori, Cezar s-a reîntors temporar în România atunci când a fost transferat anul trecut de fosta divizionară secundă Turris Turnu Măgurele.

Echipa s-a desființat, așa că goalkeeper-ul s-a întors în Belgia pentru a-și continua cariera de fotbalist.

”Chiar în acest an am fost aproape de un transfer la Virton, echipa lui Jeremie. Aș fi fost al treilea portar la prima echipă. Însă în acel moment planau multe incertitudini asupra clubului, nu se știa dacă i se va permite să evolueze în campionat.

Până la urmă, avocații au rezolvat problema și Virton s-a înscris în liga secundă”, a încheiat Grăjdan pentru sport.ro.