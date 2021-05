Barcelona isi doreste cu orice pret un jucator din Serie A! Reactia lui Juventus dupa oferta facuta de catalani pentru De Ligt

Juventus a refuzat o oferta primita de la Barcelona pentru Matthijs de Ligt.

Formatia blaugrana isi doreste sa il aduca pe fundasul olandez pentru a repara problemele din aparare.

Barcelona a dorit sa il aduca pe De Ligt, odata cu venirea lui Frenkie de Jong pe Camp Nou, doar ca fostul jucator al lui Ajax a ales sa semneze in sezonul 2019-20 cu Juventus, pentru suma de 75 de milioane de euro.

Potrivit prestigiosului ziar spaniol AS, Juventus nu este deloc interesata sa il vanda pe De Ligt si chiar a refuzat o oferta de la Barcelona in acest an.

Sursa citata scrie ca Barcelona s-ar fi interesat de De Ligt in perioada in care au existat discutiile pentru crearea Super Ligii Europene, atunci cand presedintii ambelor cluburi s-au intalnit.

Fundasul in varsta de 21 de ani a reusit sa stranga 70 de prezente in tricoul lui Juventus, de cand a venit pe Allianz Stadium, si a castigat doua trofee: titlul in Italia si Super Cupa Italiei.