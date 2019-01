Pique il vrea pe Messi la echipa pe care a cumparat-o! Anuntul facut in presa din Spania

Gerard Pique a preluat FC Andorra.

Gerard Pique face tot posibilul sa-l aduca pe Leo Messi la clubul pe care vrea sa-l preia in calitate de presedinte, FC Andorra. Discutiile sunt intr-un stadiu extrem de avansat si in zilele urmatoare poate fi facut public acordul dintre toate partile implicate in aceasta afacere, scrie Sport.es.

"Dorinta lui Gerard Pique este sa-l faca pe Messi actionar. Cu toate ca participarea argentinianului la proiect nu va fi una activa, Gerard este sigur ca simpla imagine a lui Messi este suficienta pentru a ajuta proiectul sportiv al FC Andorra sa fie cunoscut pe plan international", noteaza sursa citata.

Grupul Kosmos, care apartine lui Gerard Pique, a cumparat FC Andorra, echipa aflata in liga a cincea din Spania.