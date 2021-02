Radoi, ai vazut asta?! Keseru a inscris din nou pentru Ludogorets! Romanul e in topul marcatorilor din Bulgaria

Claudiu Keseru poate fi varianta castigatoare pentru Mirel Radoi.

Selectionerul nu are foarte multe variante de atacanti la dispozitie pentru meciurile din martie, din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Cu Alibec accidentat si Puscas abia refacut, Radoi poate conta pe Claudiu Keseru, care continua sa dea goluri in Bulgaria.

Romanul a dat un gol si o pasa de gol pentru Ludogorets, in Cupa Bulgariei. Echipa lui Keseru a castigat cu 3-1 in fata unei echipe din liga a doua!

Keseru a marcat ultimul gol al lui Ludogorets, ajungand la 9 reusite in acest sezon, in Bulgaria, dintre care 8 in campionat.

Romania debuteaza in preliminariile Mondialului din Qatar pe 25 martie, in compania Macedoniei de Nord, pe teren probabil.

