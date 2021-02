Keseru, gata de preliminariile Mondialului! A inscris PATRU GOLURI la ultimul meci al lui Ludogorets! Hattrick intr-o singura repriza pentru atacantul roman

Claudiu Keseru (34 ani) inscrie pe banda rulanta in Bulgaria!

Ludogorets si Etar s-au intalnit in etapa cu numarul saptesprezece din prima liga a Bulgariei.

Liderul din Bulgaria s-a distrat pe terenul lui Etar, dupa ce atacantul roman, Claudiu Keseru a reusit sa inscrie de trei ori doar in prima repriza. Keseru a deschis scorul in minutul 6, iar in minutul 36 a reusit dubla.

Oaspetii au inscris in propria poarta trei minute mai tarziu, pentru ca acelasi Keseru sa stabileasca rezultatul final al primei parti, in minutul 41. Atacantul roman a mai inscris o data in minutul 52, iar patru minute mai tarziu a fost scos de pe teren.

Keseru a ajuns la 12 reusite in campionat, la trei goluri distanta de Coureur, primul din clasamentul golgheterilor.

Atacantul este una dintre putinele variante pe care Mirel Radoi le are in atacul nationalei, cu Alibec accidentat si Puscas abia refacut.