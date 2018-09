Dezastru total la United! "Mourinho, OUT pana la finalul saptamanii!" INCREDIBIL | Ce au discutat jucatorii cu staff-ul dupa ultima umilinta

Mourinho are zilele numarate pe banca lui United. Sau orele.

Manchester United a pierdut un nou meci in Premier League, este la noua puncte in spatele rivalilor de la City, iar lumea si-a pierdut rabdarea cu Mourinho.

Nici macar jucatorii si staff-ul nu mai cred in capacitatea portughezului de a redresa echipa. Potrivit DailyMail, jucatorii si staff-ul lui United au avut o sedinta ad-hoc in trenul cu care s-au intors din deplasarea de la West Ham si s-au pus de acord: "Mourinho va fi demis pana la finalul acestei saptamani!".

Manchester United are un start dezastruos de sezon in Premier League! Echipa lui Jose Mourinho a suferit 3 infrangeri in primele 7 etape, dupa esecurile cu Brighton si Tottenham venind ieri infrangerea de la Londra, 3-1 in fata celor de la West Ham United.

Este cel mai slab start de sezon din ultimii 29 de ani pentru Manchester United - culmea, ultima data cand s-a intamplat acest lucru, United devenea campioana!