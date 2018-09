DEZASTRU la Manchester United! Mourinho, in pericol sa fie DAT AFARA dupa cel mai slab start din ultimii 29 de ani

Culmea, ultima data cand Man United a inceput atat de prost, a castigat la final titlul de campioana a Angliei!

Manchester United are un start dezastruos de sezon in Premier League! Echipa lui Jose Mourinho a suferit 3 infrangeri in primele 7 etape, dupa esecurile cu Brighton si Tottenham venind astazi infrangerea de la Londra, 3-1 in fata celor de la West Ham United. Felipe Anderson, autogolul lui Lindelof si Arnautovic au semnat sentinta echipei lui Mourinho, desi reusita cu calcaiul a lui Rashford le-a oferit cateva minute de speranta intr-o revenire celor de la United.

Este cel mai slab start de sezon din ultimii 29 de ani pentru Manchester United - culmea, ultima data cand s-a intamplat acest lucru, United devenea campioana! West Ham nu avea nicio victorie pe propriul teren in acest sezon si avea un singur succes in ultimele 19 meciuri de campionat cu Man United.

Infrangerea cu West Ham incheie o saptamana groaznica pentru United, eliminata din Cupa Ligii Angliei la penalty-uri de Derby County, formatia lui Frank Lampard. Aceasta noua infrangere pune si mai multa presiune pe Jose Mourinho, cel care ar putea fi inlocuit cu Zinedine Zidane. Saptamana viitoare, United joaca in grupele UEFA Champions League cu Valencia.