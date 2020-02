Pe asta nu ai mai vazut-o :)! Un portar a raspuns la telefon in timpul unui meci! Clipul despre care acum vorbeste toata lumea

Moment nemaintalnit intr-un meci de fotbal.

Meciul din prima liga din Chile dintre Colo-Colo si Universidad Catolica, a oferit un moment incredibil. Partida a fost abandonata in minutul 86, la scorul de 2-0 in favoarea oaspetilor. In minutul 68 al partidei, Nicolas Blandi, atacantul argentinian al celor de la Colo-Colo, a fost ranit de un obiect pirotehnic aruncat din tribuna. Momentul incredibil l-a avut in prim plan pe Matias Dituro, portarul argentinian al oaspetilor. Acesta a ridicat un telefon mobila aruncat pe gazon de catre un suporter, l-a pus la ureche, s-a facut ca vorbeste, dupa care i l-a dat unui coechipier si i-a spus "Era pentru tine".