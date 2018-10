Pariul lui Griezmann pentru Balonul de Aur! Cine crede ca va castiga trofeul

Antoine Griezmann il compara pe Mbappe cu Ronaldo, din perioada in care portughezul juca pentru Manchester United.

Griezmann, campion mondial si castigator de Europa League anul acesta, nominalizat pentru Balonul de Aur, e convins ca trofeul va ajunge la un jucator francez.

Griezmann, Mbappe, Cristiano Ronaldo, Neymar si Messi sunt cei mai bine cotati jucatori in lupta pentru cel mai ravnit trofeu individual din fotbal.

Griezmann il aseamana pe Mbappe cu Ronaldo, din perioada in care portughezul juca pentru Manchester United.

"Pentru mine a fost un an extraordinar. Am castigat Cupa Mondiala, a fost o bucurie pe care nu o pot exprima in cuvinte. Au fost niste momente incredibile, nici nu stiam ce sa fac mai intai, sa sarbatoresc cu fanii, sa ma duc la familia mea sau sa strig alaturi de coechipieri. Nebunie!"

"Pentru mine, Balonul de Aur ar fi un vis implinit. Am iesit campioni mondiali cu Franta, suntem parte din cea mai buna echipa a lumii. Consider ca din aceasta echipa trebuie sa se aleaga castigatorul."

"Ma uit la Kylian si parca il vad pe Ronaldo, de la Manchester United. Cand Kylian va face ce a facut Cristiano la Madrid, sa se gandeasca numai si numai la victorie, va marca 50 de goluri pe sezon.", a spus Griezmann intr-un interviu pentru France Football.