6 zile, 4 meciuri decisive, zeci de ore de fotbal si super invitati! Programul meciurilor Romaniei, in direct la PRO TV si PRO X

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

6 zile de fotbal, cu patru meciuri decisive pentru nationalele lui Contra si Radoi si toate golurile din UEFA Nations League - fotbalul revine de joi la PRO TV si PRO X!

Romania are doua puncte in grupa de Nations League, iar o victorie in Lituania ar face ca meciul contra Serbiei, de duminica, sa fie de fapt batalia pentru primul loc in grupa.

Nationala U21 este la doua meciuri de o performanta remarcabila. Mai avem doua meciuri de jucat, cu Tara Galilor si Liechtenstein, iar calculele sunt simple - cu 4 puncte mergem sigur la Euro, dupa 20 de ani!

MECIURILE

Lituania - Romania, joi, ora 21:45

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00

Romania U21 - Tara Galilor, vineri, ora 19:00

Romania U21 - Liechtenstein, marti, ora 21:00

EMISIUNILE

In fiecare seara, emisiunile de UEFA Nations League se vad la PRO TV si PRO X.

Joi, seara de fotbal este deschisa cu emisiunea care prefateaza meciul cu Lituania, de la ora 21:00.

Printre invitati se numara Ciprian Marica, Dorinel Munteanu, Cristi Munteanu, Edi Iordanescu, Adrian Iencsi si Vivi Rachita.

Gazdele vor fi Vadim Vijeu, Dan Pavel si Mihai Mironica.

In cadrul emisiunilor, puteti urmari in exclusivitate rezumatele ample ale tuturor partidelor care se joaca in UEFA Nations League.

Comentatorii celor 4 meciuri ale nationalelor Romaniei - Costi Mocanu, Felix Draghici, Ion Alexandru, Andrei Radulescu si Bogdan Hofbauer.

BUCURATI-VA DE FOTBAL!