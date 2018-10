Acuzatiile de viol le imping pe fostele iubite ale lui Ronaldo sa vorbeasca: "E baiat cuminte, facea abdomene toata ziua!"

O fosta iubita ii ia apararea lui Cristiano Ronaldo.

Acuzat de viol de o femeie din SUA, Cristiano Roanaldo e aparat de o fosta iubita din acea perioada. Portughezul s-a iubit cu o italianca, Raffaella Fico, in perioada in care juca la Manchester United. Aceasta spune ca portughezul era mult prea preocupat de abdomene cand erau impreuna si nu crede ca ar fi fost in stare sa violeze pe cineva.

"Am fost impreuna timp de 11 luni, juca la Manchester United, au fost 11 luni de iubire. Pe mine ma amuza aceste acuzatii de viol, nu ai cum sa ai alta reactie.Ronaldo e un tip normal, un om simplu, cu mine a fost tot timpul un domn adevarat. Se antrena de acasa, facea multe abdomene, le facea dupa cina, in timp ce se uita la un film. Se relaxa, apoi facea din nou abdomene, aea 4 sau 5 serii de cate 20", a povestit Fico, cea care s-a iubit apoi si cu Mario Balotelli.