ULTIMA ORA | Primii doi capitani ai Serbiei s-au accidentat si nu vor juca impotriva Romaniei

Serbia vine in weekend la Bucuresti fara una dintre vedetele sale. Nemanja Matic s-a accidentat si va rata meciurile cu Muntenegru si Romania.

Matic s-a intors la Manchester, unde va intra intr-un program de recuperare.

"O accidentare l-a fortat pe Nemanja Matic sa plece din cantonamentul nationalei Serbiei", a anuntat clubul Manchester United.

Pe langa Matici, si Kolarov este indisponibil la sarbi din cauza unei accidentari.

Matici si Kolarov sunt primii doi capitani ai Serbiei.

Injury has forced @NemanjaMatic to withdraw from the latest Serbia squad. #MUFC