Cosmarul celor de la FCSB a devenit EROU in Portugalia! I-a salvat viata unui coechipier | VIDEO

Sebastian Coates de la Sporting Lisabona este omul momentului in Portugalia. Fundasul care a evoluat in trecut pentru Liverpool si Sunderland i-a salvat viata lui Romain Salin, portarul lui Sporting in timpul unei partide cu Portimonense din prima liga portugheza.

Portarul a ramas inconstient dupa ce a incercat sa salveze al doilea gol al formatiei adverse. Acesta s-a lovit de bara si a fost la un pas de moarte. Medicii au declarat ca au intervenit rapid, dar gesturile lui Coates i-au salvat viata portarului lui Sporting.

A clip of Coates comes to Salin’s aid, making sure he doesn’t choke on his tongue after Salin went face first with the post. Well done Coates! You may not have the armband, but no doubt you’re a captain & a big example for this team! @SebastianCoates ???????????? pic.twitter.com/VQRwUytsVI