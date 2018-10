Barcelona l-a gasit pe noul Abidal! A facut meciul vietii cu City si e pregatit sa vina pe Camp Nou

FC Barcelona nu se opreste din achizitii. Catalanii doresc sa-si intareasca defensiva cu un fundas din Franta.

Jordi Alba este singura solutie pentru partea stanga a defensivei Barcelonei dupa ce Digne a plecat la Everton. Ernesto Valverde este ingrijorat, iar Eric Abidal a pus ochii pe Mendy, fundasul lui Olympique Lyon.

Fotbalistul care implineste 24 de ani in ianuarie este urmarit de formatia de pe Camp Nou inca de pe vremea cand era junior la Le Havre, iar in ultimele luni, mai multi scouteri ai Barcelonei au fost pe stadioane sa-l vada la treaba.

Mendy este dreptaci si majoritatea il aseamana cu Eric Abidal. Prefera jocul ofensiv si poarta numarul 22 pe tricou, pe care il purta si Abidal la Barcelona.

Mendy a debutat in fotbalul mare la 19 ani si a devenit rapid titular la OL. In sezonul trecut a evoluat in 35 de partide de Ligue 1 si a oferit 5 pase decisive. Acestia si-a prelungit contractul cu Lyon in aceasta vara semnand un angajament pana in 2023.

In acest sezon, Mendy a fost titular in partida dintre City si Lyon si a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren in partida castigata de Lyon pe Etihad Stadium.

Mendy poate sa devina al treilea fotbalist pe care Barcelona il cumpara de la Lyon in ultimele sezoane. Abidal si Umitii sunt celelalte exemple. Ambii fotbalisti au facut cariera si in tricoul nationalei hexagonului. Mendy are dubla cetatenie, Senegaleza si Franceza si a refuzat sa mearga la Mondial cu nationala din Senegal pentru a putea evolua pentru selectionata pregatita de Dechamps.