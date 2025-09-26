Echipa pregătită de Elias Charalambous a învins-o joi seară, în Olanda, pe Go Ahead Eagles cu 1-0, grație reușitei lui David Miculescu din prima parte a confruntării (13').



Pentru FCSB, în Europa, urmează meciul cu Young Boys de pe Arena Națională. Meciul este programat joi, 2 octombrie, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Cât costă un bilet la FCSB - Young Boys în Europa League



Campioana României a pus la vânzare biletele pentru partida cu Young Boys. Cel mai ieftin tichet e la peluza 1, inelul 3, 40 de lei, în timp ce cel mai scump bilet e la VIP, 500 de lei.



”Campioana României anunță că biletele pentru partida cu Young Boys Berna, din UEFA Europa League (joi, 19:45 - Arena Națională) vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, începând de sâmbătă, ora 12:00.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

TRIBUNA 2 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 3 - 75 LEI

TRIBUNA 1 - INEL 2 - 100 LEI

TRIBUNA 2 - INEL 1 - 125 LEI

VIP 3 - 200 LEI

VIP 2 - 300 LEI

VIP 1 - 500 LEI

De asemenea, tot online sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele:

PELUZA 1 - INEL 3 - 40 LEI

PELUZA 1 - INEL 1 - 60 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi!”, scrie FCSB.

