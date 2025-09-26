În afara celor trei puncte mari, campioana României a arătat din nou ca o echipă în adevărat sens al cuvântului și a reputat mai multe victorii la Deventer, contra unei câștigătoare a Cupei Olandei pe care a știut să o reducă la tăcere grație experienței și zilei bune prinse de către jucătorii exponențiali.

Anul trecut, FCSB și-a deblocat stagiunea internă după victoria convingătoare cu RFS de pe Arena Națională, 4-1, iar scenariul se poate repeta în 2025. Și are ca punct de plecare Deventer, oraș în care Olaru, Tănase și colegii lor nu doar că au luat startul perfect în drumul spre ieșirea din grupe, dar au adunat și alte bile albe care vor umple rezervorul pentru perioada următoare.

Starea de spirit s-a schimbat: entuziaști, încrezători, joviali

Înfrângerile surprinzătoare suferite în Superligă au creat o stare vizibilă de crispare pe fondul nereușitelor, presiunea patronului începuse să crească și ea, dar cele 90 de minute excelente din Olanda au darul de a le reaminti roș-albaștrilor cine sunt cu adevărat. Plecând de la Târnovanu și terminând cu Alibec, lotul campioanei are acum în spate o nouă confirmare a valorii și se umple de entuziasm, încredere și acea doză de superioritate pozitivă pierdută în urma eșecurilor pe plan intern.

Iar imaginile din teren și cele de la finalul meciului sunt grăitoare în acest sens. FCSB a redevenit o trupă de forțe speciale care se ajută una pe alta, Olaru și Tănase s-au îmbrățișat în momentul schimbării primului, niciun fotbalist important nu are de suferit de pe urma deplasării în Olanda și căpitanul chiar a avut puterea să glumească și să-și imite patronul la finalul partidei. Schimbarea stării de spirit e vizibilă, capetele sunt din nou sus.

Semnal puternic transmis rivalelor

A învinge de manieră convingătoare, cu o a doua repriză aproape perfectă, o echipă care s-a bătut de la egal la egal cu Ajax Amsterdam și PSV Eindhoven nu e putin lucru și, cu siguranță, victoria din Olanda răsună și în urechile rivalelor din competiția internă.

Dacă adversarii din Superligă au simțit miros de sânge și au profitat de jocul de ping-pong făcut de campioană între România și Europa, un astfel de succes redobândește statutul de echipă puternică, repusă pe șine și capabilă să găsească declicul cerut public de Gigi Becali și Mihai Stoica. În aceeași perioadă a anului trecut, cele patru goluri marcate de FCSB în poarta lui RFS au avut ecou în parcursul intern, cu victorii care au dus campioana în play-off și i-au permis să câștige de manieră categorică al doilea titlu consecutiv.

S-a reparat relația cu fanii

Calificarea în grupa de Europa League, a doua consecutivă, a fost umbrită de bâjbâielile cu FC Argeș, Slobozia, Csikszereda sau Botoșani, iar la finalul meciului din Moldova s-a produs o ruptură între Peluza Nord și idolii din teren, fanii conduși de Gigi Mustață considerând că relația de prietenie dintre ei și jucători s-a terminat. O formă de a pune presiune, la care suporterii au fost obligați să renunțe!

Joi seară, cei 450 de suporteri care au făcut deplasarea în Olanda și-au aclamat din nou favoriții, văzând gradul ridicat de dăruire și devotamentul arătat de aceștia. I-au chemat în dreptul lor și au semnat "Pacea de la Deventer", mulțumiți de răsplata oferită de elevii lui Charalambous și Pintilii. Avantajul FCSB? Urmează meciuri pe teren propriu, cu Oțelul, Young Boys, Universitatea Craiova și Bologna, și o altă partidă tot în București, cu Metaloglobus. Cu vânt în pupă, biletele se vor vine din nou!

Liniște din partea patronului

Poate la fel de importantă precum prestația solidă este reacția lui Gigi Becali la câteva minute după meci. Obișnuit să găsească nod în papură și să-și critice public jucătorii chiar și la victorii, patronul-antrenor l-a avut în vizor doar pe David Kiki, pe care l-a schimbat la pauză cu Radunovic, și s-a declarat satisfăcut de o victorie care i-a umplut conturile: "Sunt foarte mulțumit. Mai mult pe campionat, dar dacă așa a vrut Domnul, să iau niște bănuți... Sunt vreo 500.000, dar astea 3 puncte pot aduce și câteva milioane. E vorba și de coeficient", a spus Becali, calm, la DigiSport.

Conștient de momentul esențial care urmează în campionat, experimentatul om de fotbal a renunțat să mai joace cartea presiunii inutile și le-a oferit jucătorilor săi validarea de care aveau nevoie dinspre lojă. Un detaliu care le oferă liniște lui Charalambous și Pintilii în pregătirea următoarelor partide, scăpați de discursul critic al omului care-i supraveghează strict.

FCSB l-a câștigat pe Denis Alibec

În plan individual, marele câștig se numește Denis Alibec, fotbalist cu personalitate puternică, dar care nu a reușit, de la transferul la Farul, să aibă un impact în jocul noii sale echipe. Contra lui GO Eagles, fanii FCSB-ului au văzut o altă versiune a capriciosului vâr de atac: surprinzător de bine pregătit fizic, dispus să alerge pe tot frontul și să pună în sfârșit umărul la un succes al echipei.

Frustrat din cauza debutul nefericit pricinuit de problemele fizice, Denis a arătat în Olanda că e gata să fie parte integrantă a unui grup deja omogen și a cules laudele pentru prestația din primele 45 de minute, în care a depus un efort considerabil și a oferit pasa de gol la reușita lui David Miculescu: "Vreau să subliniez evoluția excelentă a lui Denis Alibec, care vine după o perioadă în care n-a jucat și a alergat de a rupt", a spus Mihai Stoica, la finalul meciului, pentru a-i oferi șeptarului un vot de încredere.

Fotbalist de moral, Denis se poate hrăni din cuvintele frumoase care i-au fost adresate, printre lăudători avându-l și pe Raul Rusescu, un nume important din istoria recentă a roș-albaștrilor: "Am văzut un pressing avansat în debutul meciului, am văzut jucători care au alergat, care s-au demarcat, au atacat spațiile. Aici mă refer la Alibec, care a făcut o primă repriză foarte bună", a punctat fostul golgheter l Superligii, pentru GSP.

