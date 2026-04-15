Potrivit dosarului depus, firma VID a plătit aproximativ 7 milioane de dolari pentru drepturile exclusive a două partide de pregătire disputate în luna octombrie a anului trecut. Contractul pentru meciurile împotriva Venezuelei și statului Puerto Rico stipula ca Messi să evolueze minimum 30 de minute în fiecare joc, exceptând cazul unei accidentări.

Meciul care a declanșat litigiul

Situația a escaladat la meciul cu Venezuela. Fotbalistul nu a intrat pe teren, urmărind confruntarea din tribunele stadionului Hard Rock. Imediat după aceea, el s-a alăturat clubului său, Inter Miami, pentru a juca într-un meci oficial, fapt ce a amplificat nemulțumirile organizatorilor, demonstrând că jucătorul era apt fizic. Messi a evoluat totuși în partida cu Puerto Rico, unde a contribuit cu pase decisive în victoria cu 6-0 a naționalei sale.

Plângerea formulată detaliază și alte pagube colaterale. VID a transmis că a pierdut peste un milion de dolari din cauza mutării uneia dintre confruntări de la Chicago la Fort Lauderdale, decizie care a afectat grav vânzarea biletelor. Deși autoritățile sportive și anumiți organizatori au invocat probleme logistice și o cerere scăzută pentru tichete, compania din Florida cere acum daune complete pentru pierderile suferite.

Federația argentiniană ar fi promis inițial compensarea acestor daune prin organizarea unor viitoare meciuri în China pe parcursul anului 2026, însă aceste planuri nu s-au mai concretizat.

Acest proces se derulează la scurt timp după ce Major League Soccer și Vancouver Whitecaps au ajuns la o înțelegere într-un alt litigiu colectiv. În acel caz, suporterii au reclamat tacticile de marketing din jurul meciurilor lui Inter Miami, susținând că au fost induși în eroare să cumpere bilete cu promisiunea că Messi și celelalte staruri vor juca, deși aceștia au absentat în cele din urmă de pe teren.