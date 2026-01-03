Senegal, prima echipă calificată în „sferturile” Cupei Afiricii pe Națiuni

Pape Gueye, mijlocaşul echipei Villarreal, a reuşit o dublă (29, 45+3) pentru ''leii din Teranga'', celălalt gol fiind înscris de Ibrahim Mbaye (77), un atacant de 17 ani de la Paris Saint-Germain.

Sudanul, campioana Africii în 1970, deschisese scorul prin Aamir Abdallah (6).

Senegalul, campioana din 2021, va juca în sferturi contra câştigătoarei dintre Mali şi Tunisia, care joacă tot sâmbătă, la Casablanca. În acel meci, senegalezii vor putea conta şi pe căpitanul Kalidou Koulibaly, suspendat pentru partida cu Sudan.

Agerpres

