Se spune că, în fotbal, antrenorul te duce până în preajma careului advers, prin ce face la antrenamente, însă finalizarea ține de calitatea jucătorului. Ce se întâmplă, la Al-Jazira, sub comanda lui Cosmin Olăroiu, reconfirmă această realitate.
În primele două partide din Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, echipa românului a făcut o veritabilă demonstrație ofensivă. În primul meci, cu Gol Gohar Sirjan (Iran), raportul șuturilor a fost de 20-1 pentru echipa lui Oli. Rezultatul final: 0-0! Ieri, în meciul de acasă cu Arkadag (Turkmenistan), povestea a fost pe punctul de a se repeta. În sensul că Al-Jazira a fost la câteva secunde de a rata victoria. Asta deși și-a surclasat adversara, la capitolul fazelor ofensive. De această dată, raportul șuturilor a fost de 25-13 pentru formația din Abu-Dhabi. Și, totuși, scorul a rămas egal, 1-1, până în minutul 90+6, când stoperul bosniac, Nermin Mujkic, a înscris golul victoriei cu o lovitură de cap.
Al-Jazira – Arkadag s-a terminat 2-1, după o partidă dramatică, transmisă de VOYO Sport 1.
Olăroiu: „Dominăm, dar nu fructificăm ocaziile“
După încă o partidă în care a „fiert“ pe margine, văzând cum elevii săi irosesc ocaziile pe bandă, Cosmin Olăroiu a spus lucrurilor pe nume, la conferința de după meci.
„Într-adevăr, partida a fost mai dificilă decât ne-am imaginat, dar din cauza noastră. Am dominat cap-coadă, am creat foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză, dar nu le-am fructificat, ca să tranșăm meciul devreme. Mai avem de lucru, la acest capitol“, a spus Oli.
Problema sa principală ține de faptul că, doi dintre jucătorii ofensivi, în care și-a pus mari speranțe, nu s-au adaptat, deocamdată, la Al-Jazira. Vorbim despre brazilienii Talisca (32 de ani) și Malcom (29 de ani). Amândoi au venit, în vară. Primul de la Fenerbahce, celălalt de la Al-Hilal Riad.
Talisca a lipsit de la meciul de ieri, cu Arkadag, însă n-a rupt gura târgului nici în cele șase partide în care a fost pe teren: 2 goluri, în total. Malcom, în schimb, a înscris în victoria dramatică obținută cu Arkadag, dar și el s-a aflat abia la a doua reușită pentru Al-Jazira. În nouă partide. Prea puțin, pentru un fotbalist care avea cifre mai bune, la Al-Hilal.
Olăroiu, locul 1 în campionat și în Asia
Vestea bună pentru Olăroiu e că, în ciuda problemelor din atac, Al-Jazira s-a „abonat“ la locul 1 până în momentul de față. În campionat, echipa e lider după cinci runde. Iar în Champions League Two, conduce grupa B, având 4 puncte după două runde. Pe pozițiile următoare se află Arkadag (Turkmenistan, 3 puncte), Al-Muharraq (Bahrain, 3 puncte) și Gol Gohar Sirjan (Iran, 1 punct). La finalul fazei grupelor, primele două clasate vor avansa în optimi.