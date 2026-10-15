VIDEO EXCLUSIV Olăroiu „fierbe“: dezvăluirea arabilor arată ce i se întâmplă în Emirate

Olăroiu „fierbe“: dezvăluirea arabilor arată ce i se întâmplă în Emirate Fotbal extern
Amir Kiarash
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La Al-Jazira, românul de 57 de ani are o echipă care s-a specializat în a-și face viața grea din cauza unei probleme cronice.

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Cosmin OlaroiuChampions League Twoal jazira
Din articol

Se spune că, în fotbal, antrenorul te duce până în preajma careului advers, prin ce face la antrenamente, însă finalizarea ține de calitatea jucătorului. Ce se întâmplă, la Al-Jazira, sub comanda lui Cosmin Olăroiu, reconfirmă această realitate.

În primele două partide din Champions League Two, a doua competiție intercluburi din Asia, echipa românului a făcut o veritabilă demonstrație ofensivă. În primul meci, cu Gol Gohar Sirjan (Iran), raportul șuturilor a fost de 20-1 pentru echipa lui Oli. Rezultatul final: 0-0! Ieri, în meciul de acasă cu Arkadag (Turkmenistan), povestea a fost pe punctul de a se repeta. În sensul că Al-Jazira a fost la câteva secunde de a rata victoria. Asta deși și-a surclasat adversara, la capitolul fazelor ofensive. De această dată, raportul șuturilor a fost de 25-13 pentru formația din Abu-Dhabi. Și, totuși, scorul a rămas egal, 1-1, până în minutul 90+6, când stoperul bosniac, Nermin Mujkic, a înscris golul victoriei cu o lovitură de cap.

Al-Jazira – Arkadag s-a terminat 2-1, după o partidă dramatică, transmisă de VOYO Sport 1.

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Olăroiu: „Dominăm, dar nu fructificăm ocaziile“

După încă o partidă în care a „fiert“ pe margine, văzând cum elevii săi irosesc ocaziile pe bandă, Cosmin Olăroiu a spus lucrurilor pe nume, la conferința de după meci.

„Într-adevăr, partida a fost mai dificilă decât ne-am imaginat, dar din cauza noastră. Am dominat cap-coadă, am creat foarte multe ocazii, mai ales în prima repriză, dar nu le-am fructificat, ca să tranșăm meciul devreme. Mai avem de lucru, la acest capitol“, a spus Oli.

Problema sa principală ține de faptul că, doi dintre jucătorii ofensivi, în care și-a pus mari speranțe, nu s-au adaptat, deocamdată, la Al-Jazira. Vorbim despre brazilienii Talisca (32 de ani) și Malcom (29 de ani). Amândoi au venit, în vară. Primul de la Fenerbahce, celălalt de la Al-Hilal Riad.

Talisca a lipsit de la meciul de ieri, cu Arkadag, însă n-a rupt gura târgului nici în cele șase partide în care a fost pe teren: 2 goluri, în total. Malcom, în schimb, a înscris în victoria dramatică obținută cu Arkadag, dar și el s-a aflat abia la a doua reușită pentru Al-Jazira. În nouă partide. Prea puțin, pentru un fotbalist care avea cifre mai bune, la Al-Hilal.

Olăroiu, locul 1 în campionat și în Asia

Vestea bună pentru Olăroiu e că, în ciuda problemelor din atac, Al-Jazira s-a „abonat“ la locul 1 până în momentul de față. În campionat, echipa e lider după cinci runde. Iar în Champions League Two, conduce grupa B, având 4 puncte după două runde. Pe pozițiile următoare se află Arkadag (Turkmenistan, 3 puncte), Al-Muharraq (Bahrain, 3 puncte) și Gol Gohar Sirjan (Iran, 1 punct). La finalul fazei grupelor, primele două clasate vor avansa în optimi.

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