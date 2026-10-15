Schimbare radicală la fosta campioană din SuperLiga: „Eu m-am săturat! M-am ars și am învățat pe banii mei”

Dacă până acum CFR Cluj era principala destinație pentru jucătorii cu experiență, omul de afaceri susține că va transfera de acum înainte exclusiv jucători tineri, capabili să progreseze și să genereze profit în urma unor viitoare transferuri. Noua direcție a fost stabilită după ce mai multe nume cu rezonanță aduse în trecut la echipă, printre care Julio Baptista, Yevhen Konoplyanka sau Kurt Zouma, nu au dat randamentul scontat pe teren.

Rivala U Cluj a pus ochii pe doi jucători cu experiență

Reacția patronului a apărut în urma zvonurilor care îi dau pe Nicolae Stanciu (33 de ani) și pe Andrei Burcă (33 de ani) aproape de o mutare la rivala locală, Universitatea Cluj.

„Dacă este adevărat că îi vor transfera, îi felicit! Pe noi nu cred că ne mai ajutau. Eu m-am săturat! Nu îmi mai trebuie jucători cu CV-uri. Îmi trebuie tineri. Eu prefer altă strategie acum. Vreau să ne bazăm pe jucătorii tineri, care sunt de viitor, au foame de performanță, poți să-i și vinzi… Ceilalți joacă pe vârfuri sau nu mai pot. M-am ars de „n” ori cu jucători bătrâni! Am învățat pe banii mei și m-am lămurit. Merg pe tineri, pentru că ei sunt cei mai buni. Pe ei te poți baza”, a spus Ioan Varga, potrivit ProSport.



