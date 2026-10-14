Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu nu a fost disponibil pentru meciul cu Athletic Bilbao din campionat, care a fost suspendat până la urmă din cauza fanilor lui Ray Vallecano.

Jucătorul român a acuzat o problemă musculară după ce s-a întors de la naționala României și a decis împreună cu staff-ul echipei să nu joace în partida de pe 10 octombrie.

Rațiu, OUT în continuare din lotul lui Rayo Vallecano

Echipa din Vallecas se va deplasa în etapa următoare pe terenul lui Getafe, într-un meci din runda a noua de La Liga, care ca avea loc luni, pe 19 octombrie.

Conform jurnaliștilor spanioli, Andrei Rațiu nu este complet refăcut după accidentarea de la echipa națională, astfel că sunt șanse mari ca antrenorul Benat San Jose să nu se poată baza pe jucătorul român nici la meciul cu Getafe.

Andrei Rațiu are șase meciuri și un gol în acest sezon de La Liga și a adunat de-a lungul timpului 108 partide în tricoul lui Rayo Vallecano.

24 de milioane de euro este cota fundașul lateral de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.