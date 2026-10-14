Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Rațiu are probleme și antrenorul a luat o decizie în privința lui.

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Andrei RatiuRayo Vallecanola ligaRomaniabilbaoGetafe
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Andrei Rațiu nu a fost disponibil pentru meciul cu Athletic Bilbao din campionat, care a fost suspendat până la urmă din cauza fanilor lui Ray Vallecano.

Jucătorul român a acuzat o problemă musculară după ce s-a întors de la naționala României și a decis împreună cu staff-ul echipei să nu joace în partida de pe 10 octombrie.

Rațiu, OUT în continuare din lotul lui Rayo Vallecano 

Echipa din Vallecas se va deplasa în etapa următoare pe terenul lui Getafe, într-un meci din runda a noua de La Liga, care ca avea loc luni, pe 19 octombrie.

Conform jurnaliștilor spanioli, Andrei Rațiu nu este complet refăcut după accidentarea de la echipa națională, astfel că sunt șanse mari ca antrenorul Benat San Jose să nu se poată baza pe jucătorul român nici la meciul cu Getafe.

Andrei Rațiu are șase meciuri și un gol în acest sezon de La Liga și a adunat de-a lungul timpului 108 partide în tricoul lui Rayo Vallecano.

24 de milioane de euro este cota fundașul lateral de 28 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com. 

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Andrei Rațiu în Real Madrid - Rayo Vallecano 4-1 / Sursa foto: Imago Images.
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Gigi Becali: „E valoros, dar nu face 24 de milioane”

Invitat telefonic la VOYO SPORT LIVE, omul de afaceri a recunoscut calitățile internaționalului român, dar a susținut că prețul său real este mult mai mic. În opinia lui Becali, o echipă ar putea plăti cel mult 10 milioane de euro pentru Rațiu.

„Ăla are valoare (n.r. – Rațiu)! E valoros, e fotbalist, da! N-are cu cine, el săracul n-are cu cine să joace la echipa națională. E jucător valoros, dar n-are cu cine să joace la echipa națională. Nu face 24 de milioane, că dacă făcea, dădea cineva 15... și nu dă nimeni! Poate un 10 milioane s-ar putea să dea. Are și el o vârstă, are 30 de ani... 28 de ani, da...”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Potrivit Transfermarkt, Rațiu valorează cu șase milioane de euro mai mult decât la începutul sezonului și este cel mai bine cotat fotbalist român în activitate. Fundașul lui Rayo Vallecano îi devansează pe Radu Drăgușin, evaluat la 16 milioane de euro, Dennis Man, cotat la 12 milioane, și Ionuț Radu, care valorează 10 milioane de euro, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Rațiu este și cel mai valoros jucător din lotul formației spaniole. Jorge de Frutos ocupă locul al doilea, cu 12 milioane de euro, iar Sergio Camello completează podiumul, cu 10 milioane.

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