Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

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Inter a debutat în noua ediție din Champions League cu un eșec pe terenul lui Real Madrid, 1-2, iar marți seară a pierdut și meciul de acasă cu Club Brugge, scor 3-4. Campioana Italiei este obligată acum să adune punct cât mai rapid pentru a-și asigura prezența în fazele eliminatorii ale competiției. Fanii lui Inter îi cer lui Cristi Chivu să renunțe la Josep Martinez După meciul cu Club Brugge, multe critici s-au îndreptat către Josep Martinez (28 de ani), portarul lui Inter, care a ieșit hazardat din poartă la faza golului de 1-2. Pentru Martinez este o nouă eroare majoră între buturile lui Inter. Înlocuitorul lui Yann Sommer a mai gafat în partida cu Real Madrid și a lăsat de dorit inclusiv la unele meciuri din Serie A.

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea cu portarul spaniol, iar agenția ANSA a cules mai multe comentarii ale suporterilor nemulțumiți, care îi solicită lui Cristi Chivu să nu îl mai titularizeze pe Martinez. "Dacă tot spunem că greșelile te ajută să crești, Josep Martínez, născut în 1998, va deveni un portar excelent pe la 34 de ani. Portarul care greșește în mod repetat își pierde locul de titular. Asta este regula", este unul dintre comentarii. "Ce va mai inventa Chivu pentru a-l păstra titular pe Martinez?", au mai întrebat retoric alți suporteri ai lui Inter. "Ieri a greșit flagrant momentul ieșirii, dar acest mod agresiv de stat atât de avansat este o constantă în acest sezon și bănuiesc că a fost pregătit pentru a acoperi spațiile lăsate de apărarea avansată. Merită riscul?", a fost o altă reacție. Ceilalți doi portari din lotul lui Inter Milano sunt acum Ivan Provedel (32 de ani), adus în această vară de la Lazio, și Raffaele Di Gennaro (33 de ani), crescut în academia clubului. În acest sezon, Josep Martinez a apărat poarta lui Inter în toate cele 8 meciuri și a încasat 14 goluri.

Chivu „tremură“: câte puncte trebuie să facă Inter, ca să evite rușinea eliminării din Champions League De când avem formatul actual, în Champions League, cu grupa extinsă de 36, echipele care s-au clasat pe pozițiile 1-8, care duc direct în optimi, au strâns minim 16 puncte. Așa s-a întâmplat, atât în campania precedentă, cât și acum doi ani. Așadar, ca să obțină calificarea directă, în optimi, Inter are nevoie de cinci victorii și un egal, în cele șase partide pe care le mai are de disputat. Un scenariu SF, totuși, la ce a arătat echipa, în UEFA Champions League. Prin comparație, atingerea play-off-ului optimilor pare a fi o variantă mai aproape de realitate pentru Inter. Anul trecut, formațiile care au prins locurile 23 și 24, ultimele care duc la baraj, au strâns câte 9 puncte. Acum doi ani însă, ocupantele pozițiilor 22, 23 și 24 au avut câte 11 puncte. Iar Dinamo Zagreb, prima echipă de sub linie, a fost eliminată tot cu 11 puncte din cauza unui golaveraj inferior. Așadar, ca să prindă play-off-ul optimilor în Champions League, la fel ca-n sezonul trecut, Inter are nevoie de 11 puncte, ca să fie liniștită. Ceea ce înseamnă că, în cele șase jocuri rămase, trebuie să înregistreze trei victorii și două egaluri, permițându-și și un eventual pas greșit. În precedenta ediție din Champions League, Interul lui Chivu a strâns 15 puncte, terminând grupa pe locul 10 din 36. Așa a ajuns la barajul cu Bodo/Glimt (Norvegia), pierdut tur-retur: 1-2 acasă, 1-3 în deplasare.

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