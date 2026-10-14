Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: &quot;Asta e regula&quot; Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu traversează o perioadă delicată în Champions League alături de Inter Milano, după un start cu două eșecuri în primele două meciuri.

TAGS:
Inter Milanojosep martinezcristi chivuClub BruggeChampions League
Din articol

Inter a debutat în noua ediție din Champions League cu un eșec pe terenul lui Real Madrid, 1-2, iar marți seară a pierdut și meciul de acasă cu Club Brugge, scor 3-4. Campioana Italiei este obligată acum să adune punct cât mai rapid pentru a-și asigura prezența în fazele eliminatorii ale competiției.

Fanii lui Inter îi cer lui Cristi Chivu să renunțe la Josep Martinez

După meciul cu Club Brugge, multe critici s-au îndreptat către Josep Martinez (28 de ani), portarul lui Inter, care a ieșit hazardat din poartă la faza golului de 1-2.

Pentru Martinez este o nouă eroare majoră între buturile lui Inter. Înlocuitorul lui Yann Sommer a mai gafat în partida cu Real Madrid și a lăsat de dorit inclusiv la unele meciuri din Serie A.

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea cu portarul spaniol, iar agenția ANSA a cules mai multe comentarii ale suporterilor nemulțumiți, care îi solicită lui Cristi Chivu să nu îl mai titularizeze pe Martinez.

"Dacă tot spunem că greșelile te ajută să crești, Josep Martínez, născut în 1998, va deveni un portar excelent pe la 34 de ani. Portarul care greșește în mod repetat își pierde locul de titular. Asta este regula", este unul dintre comentarii.

"Ce va mai inventa Chivu pentru a-l păstra titular pe Martinez?", au mai întrebat retoric alți suporteri ai lui Inter.

"Ieri a greșit flagrant momentul ieșirii, dar acest mod agresiv de stat atât de avansat este o constantă în acest sezon și bănuiesc că a fost pregătit pentru a acoperi spațiile lăsate de apărarea avansată. Merită riscul?", a fost o altă reacție.

Ceilalți doi portari din lotul lui Inter Milano sunt acum Ivan Provedel (32 de ani), adus în această vară de la Lazio, și Raffaele Di Gennaro (33 de ani), crescut în academia clubului.

În acest sezon, Josep Martinez a apărat poarta lui Inter în toate cele 8 meciuri și a încasat 14 goluri.

Chivu „tremură“: câte puncte trebuie să facă Inter, ca să evite rușinea eliminării din Champions League

De când avem formatul actual, în Champions League, cu grupa extinsă de 36, echipele care s-au clasat pe pozițiile 1-8, care duc direct în optimi, au strâns minim 16 puncte. Așa s-a întâmplat, atât în campania precedentă, cât și acum doi ani. 

Așadar, ca să obțină calificarea directă, în optimi, Inter are nevoie de cinci victorii și un egal, în cele șase partide pe care le mai are de disputat. Un scenariu SF, totuși, la ce a arătat echipa, în UEFA Champions League.

Prin comparație, atingerea play-off-ului optimilor pare a fi o variantă mai aproape de realitate pentru Inter. Anul trecut, formațiile care au prins locurile 23 și 24, ultimele care duc la baraj, au strâns câte 9 puncte. Acum doi ani însă, ocupantele pozițiilor 22, 23 și 24 au avut câte 11 puncte. Iar Dinamo Zagreb, prima echipă de sub linie, a fost eliminată tot cu 11 puncte din cauza unui golaveraj inferior.

Așadar, ca să prindă play-off-ul optimilor în Champions League, la fel ca-n sezonul trecut, Inter are nevoie de 11 puncte, ca să fie liniștită. Ceea ce înseamnă că, în cele șase jocuri rămase, trebuie să înregistreze trei victorii și două egaluri, permițându-și și un eventual pas greșit.

În precedenta ediție din Champions League, Interul lui Chivu a strâns 15 puncte, terminând grupa pe locul 10 din 36. Așa a ajuns la barajul cu Bodo/Glimt (Norvegia), pierdut tur-retur: 1-2 acasă, 1-3 în deplasare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert
ULTIMELE STIRI
Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar
Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”



Recomandarile redactiei
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
Raul Opruț a descris-o în trei cuvinte pe FCSB
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
FCSB a făcut anunțul în cazul lui Reghecampf: "Aici se încheie orice discuție"
Plouă cu goluri în LASK - Liverpool și Feyenoord - Como, ACUM, în Champions League. Programul complet
Plouă cu goluri în LASK - Liverpool și Feyenoord - Como, ACUM, în Champions League. Programul complet
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
Al-Jazira – Arkadag 1-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Echipa lui Olăroiu, egalată
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Italienii au găsit vinovatul după coșmarul trăit de Interul lui Chivu în UCL: ”Fără sens! A fost rău de tot”
Italienii au găsit vinovatul după coșmarul trăit de Interul lui Chivu în UCL: ”Fără sens! A fost rău de tot”
Chivu, explicația unei decizii categorice: „Cine își imaginează asta se înșală!“
Chivu, explicația unei decizii categorice: „Cine își imaginează asta se înșală!“
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!