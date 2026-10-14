În pauza internațională din septembrie-octombrie, Laurențiu Reghecampf a semnat cu FCSB, după ce fosta campioană a României s-a despărțit de Marius Baciu, în urma unui start slab de sezon în actuala stagiune.

Totuși, revenirea lui ”Reghe” pe banca lui FCSB a fost complicată de un litigiu mai vechi cu Universitatea Craiova, club de care tehnicianul s-a despărțit în 2023 pentru a semna cu Al Tai în Arabia Saudită.

Antrenorul avea de achitat o clauză de reziliere, din care rămăsese restantă suma de 150.000 de euro. Din cauza neachitării datoriei, Reghecampf a fost sancționat cu interdicția de a activa în fotbalul românesc.

Între timp, suma restantă a fost achitată de FCSB, iar miercuri, 14 octombrie, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF) a respins cererea de sancționare formulată de Universitatea Craiova, a ridicat sancțiunea aplicată în 2024 și a închis procedura disciplinară.

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

În urma acestei decizii, Pavel Badea, președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat situația fostului antrenor al oltenilor, care a bifat deja prima victorie cu FCSB în noul sezon, după 1-0 în etapa #11 cu Oțelul Galați, pe Arena Națională.

”Era de înțeles, având în vedere că, din ce am văzut, din ce am citit și din ce am ca informații, banii au fost plătiți. Decizia mi se pare normală, din punctul meu de vedere”, a spus Pavel Badea pentru reporterul Pro TV Catia Tănase.

Pentru Universitatea Craiova urmează meciul cu Getafe de joi seară, ora 19:45, în etapa #1 din faza ligii UEFA Conference League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.