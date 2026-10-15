Nota primită de Răzvan Marin în Liga Campionilor, deși echipa sa a fost învinsă după ce a deschis scorul

Deși gruparea elenă a deschis scorul pe terenul ucrainenilor, gazdele au întors rezultatul până la final și au obținut toate punctele. Internaționalul român s-a aflat pe gazon până în minutul 83 al întâlnirii, moment în care a fost schimbat cu Zubkov.

Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!

Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”

Cifrele lui Răzvan Marin în duelul cu Șahtior Donețk

Pentru evoluția sa din această partidă, Răzvan Marin a primit nota 7,2, potrivit platformei de specialitate Sofascore.

Pe parcursul celor 83 de minute petrecute pe teren, fotbalistul român a atins balonul de 54 de ori și a înregistrat o acuratețe a paselor de 93%, reușind să trimită corect 37 dintre cele 40 de pase încercate. Pe faza ofensivă, mijlocașul a expediat un șut pe spațiul porții, a livrat două centrări precise și a bifat un dribling reușit.

În plan defensiv, Marin a contribuit cu două baloane recuperate și o intercepție pentru AEK Atena. Totodată, el a avut câștig de cauză în trei dintre cele opt dueluri purtate la nivelul gazonului.

În runda inaugurală de pe tabloul principal al actualei ediții din Liga Campionilor, jucătorul român a înscris din lovitură liberă singurul gol al confruntării dintre AEK Atena și LASK Linz, încheiată cu scorul de 1-0.

În actuala stagiune, Răzvan Marin a strâns 11 apariții și 942 de minute în toate competițiile pentru echipa din Grecia, având trei goluri marcate și cinci pase decisive. Mijlocașul are în prezent o cotă de piață de 4 milioane de euro, potrivit site-ului Transfermarkt.