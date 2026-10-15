După „luna de miere“ pe care a trăit-o, la Doha, câștigând primele sale cinci partide cu Al-Sadd (Qatar), pentru Răzvan Lucescu (57 de ani) au început durerile de cap. Care sunt tot mai mari!

Pentru prima dată după un an, Al-Sadd a ajuns la trei înfrângeri succesive. Ca urmare a crizei, s-a pierdut șefia clasamentului, în Qatar Stars League, iar în Champions League Elite, competiția pentru câștigarea căreia a fost adus Răzvan Lucescu, echipa zace pe locul 16 din 16, după două etape, cu zero puncte!

Și, totuși, în acest peisaj dezolant, tehnicianul român s-a remarcat datorită unui episod superb, ajuns viral în presa din zona arabă.