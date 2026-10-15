VIDEO Viralul săptămânii cu Răzvan Lucescu: „Niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal!“

Viralul săptămânii cu Răzvan Lucescu: „Niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
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Partida Al-Sadd Doha – Al-Hilal Riad din etapa a doua a Champions League Elite a fost precedată de un moment emoționant.

TAGS:
Razvan Lucescu
Din articol

După „luna de miere“ pe care a trăit-o, la Doha, câștigând primele sale cinci partide cu Al-Sadd (Qatar), pentru Răzvan Lucescu (57 de ani) au început durerile de cap. Care sunt tot mai mari!

Pentru prima dată după un an, Al-Sadd a ajuns la trei înfrângeri succesive. Ca urmare a crizei, s-a pierdut șefia clasamentului, în Qatar Stars League, iar în Champions League Elite, competiția pentru câștigarea căreia a fost adus Răzvan Lucescu, echipa zace pe locul 16 din 16, după două etape, cu zero puncte!

Și, totuși, în acest peisaj dezolant, tehnicianul român s-a remarcat datorită unui episod superb, ajuns viral în presa din zona arabă.

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Răzvan Lucescu, revedere emoționantă cu fostul său elev

Ultimul eșec, care a adâncit criza pentru echipa lui Lucescu jr, a venit, marți: 0-2, acasă, cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Duelul a fost unul special pentru Răzvan, care și-a înfruntat fosta echipă, cea pe care a pregătit-o, în perioada 2019-2021. La Al-Hilal, românul a cucerit trofeul Champions League, în 2019.

Datorită performanțelor sale, la Al-Hilal, Lucescu jr e și acum printre cei mai iubiți antrenori din istoria grupării saudite. Ceea ce s-a întâmplat, marți seara, a demonstrat asta, încă o dată.

Când jucătorii celor două formații ieșiseră pe gazon, pentru a efectua exercițiile de încălzire, mijlocașul oaspeților, Mohamed Kanno (32 de ani), l-a văzut pe Răzvan pe margine. Cu un zâmbet mare pe față, internaționalul saudit a lăsat totul baltă și a sprintat spre tehnicianul român al echipei adverse, sărind în brațele acestuia. Momentul a fost filmat și a ajuns viral pe rețelele de socializare.

„Iată niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal! Îmbrățișarea aceasta spune o întreagă poveste despre pasiune și despre relația specială, care se formează între un antrenor și elevul său. Mohamed Kanno a învățat de la Lucescu ce înseamnă disciplina și profesionalismul în fotbal. Și de asta, Răzvan va rămâne mereu în inimile suporterilor lui Al-Hilal“, a scris presa saudită, în comentariul care a însoțit filmarea de la Doha.

Cât timp a antrenat în Regat, pe lângă trofeul Champions League, Răzvan Lucescu a cucerit titlul și cupa cu cea mai iubită formație din Saudi Pro League.

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