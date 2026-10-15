După „luna de miere“ pe care a trăit-o, la Doha, câștigând primele sale cinci partide cu Al-Sadd (Qatar), pentru Răzvan Lucescu (57 de ani) au început durerile de cap. Care sunt tot mai mari!
Pentru prima dată după un an, Al-Sadd a ajuns la trei înfrângeri succesive. Ca urmare a crizei, s-a pierdut șefia clasamentului, în Qatar Stars League, iar în Champions League Elite, competiția pentru câștigarea căreia a fost adus Răzvan Lucescu, echipa zace pe locul 16 din 16, după două etape, cu zero puncte!
Și, totuși, în acest peisaj dezolant, tehnicianul român s-a remarcat datorită unui episod superb, ajuns viral în presa din zona arabă.
Răzvan Lucescu, revedere emoționantă cu fostul său elev
Ultimul eșec, care a adâncit criza pentru echipa lui Lucescu jr, a venit, marți: 0-2, acasă, cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Duelul a fost unul special pentru Răzvan, care și-a înfruntat fosta echipă, cea pe care a pregătit-o, în perioada 2019-2021. La Al-Hilal, românul a cucerit trofeul Champions League, în 2019.
Datorită performanțelor sale, la Al-Hilal, Lucescu jr e și acum printre cei mai iubiți antrenori din istoria grupării saudite. Ceea ce s-a întâmplat, marți seara, a demonstrat asta, încă o dată.
Când jucătorii celor două formații ieșiseră pe gazon, pentru a efectua exercițiile de încălzire, mijlocașul oaspeților, Mohamed Kanno (32 de ani), l-a văzut pe Răzvan pe margine. Cu un zâmbet mare pe față, internaționalul saudit a lăsat totul baltă și a sprintat spre tehnicianul român al echipei adverse, sărind în brațele acestuia. Momentul a fost filmat și a ajuns viral pe rețelele de socializare.
„Iată niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal! Îmbrățișarea aceasta spune o întreagă poveste despre pasiune și despre relația specială, care se formează între un antrenor și elevul său. Mohamed Kanno a învățat de la Lucescu ce înseamnă disciplina și profesionalismul în fotbal. Și de asta, Răzvan va rămâne mereu în inimile suporterilor lui Al-Hilal“, a scris presa saudită, în comentariul care a însoțit filmarea de la Doha.
Cât timp a antrenat în Regat, pe lângă trofeul Champions League, Răzvan Lucescu a cucerit titlul și cupa cu cea mai iubită formație din Saudi Pro League.