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După o ”secetă” de 30 de ani, Dinamo a câștigat de două ori la rând titlul de campioană a României (2025 și 2026) și va juca în acest sezon în grupele CEV Champions League, competiție pe care a câștigat-o de trei ori de-a lungul anilor, când turneul purta denumirea de Cupa Campionilor Europeni.

Ieri, în meciul de prezentare oficială a lotului pentru sezonul 2026-2027, Mircea Peța și compania s-au impus cu 4-0 în fața bulgarilor de la Dunav Ruse.

Dinamo - Dunav Ruse 4-0

”Câștigăm meciul de prezentare cu cei de la Dunav Ruse, scor 3-0 (25-10, 25-22, 25-16). S-a mai jucat un set, conform înțelegerii dintre cei doi antrenori, care a revenit tot echipei noastre, 25-20.

A fost un test perfect pentru echipa noastră care vine înaintea duelului din Supercupa României-Super Foundation, unde îi vom înfrunta pe cei de la SCM Zalău.

Jucătorii cu cele mai multe puncte au fost: Niko Suihkonen 11p, Joonas Jokela, Maarten van Garderen și Milutin Pavicevic, toți trei cu câte 9p.

Mulțumim celor prezenți și vă așteptam sâmbătă să ne susțineți la Tulcea!”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Supercupa României 2026, Dinamo - SCM Zalău, se joacă pe 17 octombrie în noua Sală Polivalentă din Tulcea, Danubius Arena:

”⭕ Pe 17 octombrie, Tulcea devine capitala voleiului românesc!

⭕Supercupa României se va disputa anul acesta în noua bijuterie construită pe malul Dunării și se va numi Super Foundation, după numele partenerului Federației Române de Volei.

⭕ Spectacolul va începe cu meciul feminin, acolo unde campioana României, CSO Voluntari, o va întâlni pe câștigătoarea Cupei României, CSM Volei Alba Blaj.

La masculin, campioana Dinamo va avea parte de un duel cu rivala SCM Zalău, deținătoarea Cupei României.

⭕ Două meciuri spectaculoase între cele mai bune echipe din România. INTRAREA ESTE LIBERĂ!” (Federația Română de Volei).

Programul lui Dinamo în ”grupa de foc” din Champions League

Campioana ultimelor două sezoane din Divizia A1, Dinamo a primit o invitație să joace direct în grupele CEV Champions League, grație palmaresului extraordinar al echipei din Ștefan cel Mare, care este deținătoare a trei trofee Champions League (pe vremea când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, în 1966, 1967 și 1981 - plus alte trei finale jucate în 1968, 1974 și 1977).

În sezonul care stă să înceapă, Dinamo va juca direct în faza grupelor din CEV Champions League, cu următoarele adversare:

”GRUPA B ÎN CEV CHAMPIONS LEAGUE 🫨🔥

Perugia 🇮🇹 - campioana en-titre CEV CL, campioana Italiei

Ziraat 🇹🇷 - prezentă în Final 4 CEV CL, campioana TURCIEI

Montpellier 🇫🇷 - campioana Franței

DINAMO 🇷🇴 - campioana României

O grupă de foc! Patru campioane! 👀”.

Lotul și staff-ul lui Dinamo în sezonul 2026-2027