GALERIE FOTO Campioana Dinamo și-a prezentat lotul de Champions League! 4-0 în meciul de prezentare, urmează Supercupa de la Tulcea

Campioana Dinamo și-a prezentat lotul de Champions League! 4-0 în meciul de prezentare, urmează Supercupa de la Tulcea Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare, deținătoare a trei trofee CEV Champions League/Cupa Campionilor Europeni, va juca direct în grupele competiției.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiNiko SuihkonenJoonas JokelaMaarten van GarderenMilutin Pavicevic
Din articol
  • Dinamo dunav 4 0
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După o ”secetă” de 30 de ani, Dinamo a câștigat de două ori la rând titlul de campioană a României (2025 și 2026) și va juca în acest sezon în grupele CEV Champions League, competiție pe care a câștigat-o de trei ori de-a lungul anilor, când turneul purta denumirea de Cupa Campionilor Europeni.

Ieri, în meciul de prezentare oficială a lotului pentru sezonul 2026-2027, Mircea Peța și compania s-au impus cu 4-0 în fața bulgarilor de la Dunav Ruse.

Dinamo - Dunav Ruse 4-0

”Câștigăm meciul de prezentare cu cei de la Dunav Ruse, scor 3-0 (25-10, 25-22, 25-16). S-a mai jucat un set, conform înțelegerii dintre cei doi antrenori, care a revenit tot echipei noastre, 25-20.

A fost un test perfect pentru echipa noastră care vine înaintea duelului din Supercupa României-Super Foundation, unde îi vom înfrunta pe cei de la SCM Zalău.

Jucătorii cu cele mai multe puncte au fost: Niko Suihkonen 11p, Joonas Jokela, Maarten van Garderen și Milutin Pavicevic, toți trei cu câte 9p.

Mulțumim celor prezenți și vă așteptam sâmbătă să ne susțineți la Tulcea!”, a postat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Supercupa României 2026, Dinamo - SCM Zalău, se joacă pe 17 octombrie în noua Sală Polivalentă din Tulcea, Danubius Arena:

”⭕ Pe 17 octombrie, Tulcea devine capitala voleiului românesc! 

⭕Supercupa României se va disputa anul acesta în noua bijuterie construită pe malul Dunării și se va numi Super Foundation, după numele partenerului Federației Române de Volei.

⭕ Spectacolul va începe cu meciul feminin, acolo unde campioana României, CSO Voluntari, o va întâlni pe câștigătoarea Cupei României, CSM Volei Alba Blaj.

La masculin, campioana Dinamo va avea parte de un duel cu rivala SCM Zalău, deținătoarea Cupei României.

⭕ Două meciuri spectaculoase între cele mai bune echipe din România. INTRAREA ESTE LIBERĂ!” (Federația Română de Volei).

Programul lui Dinamo în ”grupa de foc” din Champions League

Campioana ultimelor două sezoane din Divizia A1, Dinamo a primit o invitație să joace direct în grupele CEV Champions League, grație palmaresului extraordinar al echipei din Ștefan cel Mare, care este deținătoare a trei trofee Champions League (pe vremea când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, în 1966, 1967 și 1981 - plus alte trei finale jucate în 1968, 1974 și 1977).

În sezonul care stă să înceapă, Dinamo va juca direct în faza grupelor din CEV Champions League, cu următoarele adversare:

”GRUPA B ÎN CEV CHAMPIONS LEAGUE 🫨🔥

Perugia 🇮🇹 - campioana en-titre CEV CL, campioana Italiei 

Ziraat 🇹🇷 - prezentă în Final 4 CEV CL, campioana TURCIEI 

Montpellier 🇫🇷 - campioana Franței 

DINAMO 🇷🇴 - campioana României

O grupă de foc! Patru campioane! 👀”.

Lotul și staff-ul lui Dinamo în sezonul 2026-2027

VIDEO EXCLUSIV Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
La 16 ani, David Podar-Știube a fost rezerva lui Bayern Munchen alături de Manuel Neuer în Champions League! ”A aflat în ziua meciului”
ULTIMELE STIRI
Universitatea Craiova pierde meci după meci în Europa!
Universitatea Craiova pierde meci după meci în Europa!
Olăroiu „fierbe“: dezvăluirea arabilor arată ce i se întâmplă în Emirate
Olăroiu „fierbe“: dezvăluirea arabilor arată ce i se întâmplă în Emirate
Cine sunt cei doi români din staff-ul lui Getafe. Unul dintre ei are execuții à la Budescu
Cine sunt cei doi români din staff-ul lui Getafe. Unul dintre ei are execuții à la Budescu
Viralul săptămânii cu Răzvan Lucescu: „Niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal!“
Viralul săptămânii cu Răzvan Lucescu: „Niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal!“
Schimbare radicală la fosta campioană din SuperLiga: „Eu m-am săturat! M-am ars și am învățat pe banii mei”
Schimbare radicală la fosta campioană din SuperLiga: „Eu m-am săturat! M-am ars și am învățat pe banii mei”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"



Recomandarile redactiei
Olăroiu „fierbe“: dezvăluirea arabilor arată ce i se întâmplă în Emirate
Olăroiu „fierbe“: dezvăluirea arabilor arată ce i se întâmplă în Emirate
Viralul săptămânii cu Răzvan Lucescu: „Niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal!“
Viralul săptămânii cu Răzvan Lucescu: „Niște imagini cum rar se văd pe un teren de fotbal!“
Cine sunt cei doi români din staff-ul lui Getafe. Unul dintre ei are execuții à la Budescu
Cine sunt cei doi români din staff-ul lui Getafe. Unul dintre ei are execuții à la Budescu
Schimbare radicală la fosta campioană din SuperLiga: „Eu m-am săturat! M-am ars și am învățat pe banii mei”
Schimbare radicală la fosta campioană din SuperLiga: „Eu m-am săturat! M-am ars și am învățat pe banii mei”
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
MM Stoica a rămas mască! Laurențiu Reghecampf, antrenamente spartane la FCSB: „N-am văzut în viața mea așa ceva! Nu mai știa cum îl cheamă”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo a dat lovitura! ”Turnul” de 2,02 metri semifinalist la ultimul EURO, gata de debutul oficial
Dinamo a dat lovitura! ”Turnul” de 2,02 metri semifinalist la ultimul EURO, gata de debutul oficial
Doi jucători ai lui Dinamo contribuie din plin la ”Miracolul finlandez”! Franța - Finlanda pentru finala Campionatului European
Doi jucători ai lui Dinamo contribuie din plin la ”Miracolul finlandez”! Franța - Finlanda pentru finala Campionatului European
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!